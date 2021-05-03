Алтайские спортсмены завоевали шесть медалей на Кубке России по гребле

30 апреля в Краснодаре завершились соревнования Кубка России по гребле на байдарках и каноэ. Алтайские спортсмены завоевали две золотые и четыре серебряные медали, пишет "Алтайский спорт".
В последний день турнира спортсмен ЦСП Алтайского края Кирилл Ляпунов взял серебро в гонке байдарок четвёрок на 500 метров.
"Ранее на подиум поднимались Александр Дьяченко (золото на дистанции 200 метров в байдарке двойке и серебро – в байдарке одиночке) и Ирина Андреева (золото на дистанции 200 метров в каноэ двойке и серебро – в каноэ одиночке, а также серебро в каноэ двойке на дистанции 500 метров)", – говорится в сообщении.
По итогам этих соревнований пройдёт отбор в национальную сборную России для выступления на заключительных тренировочных мероприятиях перед этапами кубков мира и квалификацией на Олимпийские игры.
Комментарии
Хорошо.
Могли бы на митинги ходить
Каким боком они алтайские спортсмены ? Только тем сто второй зачёт дают Перфильеву для галочки и деньги с нищего края им на жалование выделяется
Дьяченко Александр
Заслуженный мастер спорта России, Мастер спорта международного класса Приднестровской Молдавской Республики. Представляет спортивное общество «Динамо», выступает за Московскую область.
Ирина Андреева
выступает за сборную России с 2013 года. Бронзовая призёрша чемпионата Европы, чемпионка юниорских мировых и европейских первенств, победительница национальных и молодёжных регат. На соревнованиях представляет город Москву.
Кирилл Ляпунов
выступает за сборную России начиная с 2009 года. Участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратный чемпион летней Универсиады в Казани, многократный победитель и призёр первенств национального значения. На соревнованиях представляет Москву и ЦСКА, мастер спорта международного класса.
О, а зачем врать, что они алтайские?