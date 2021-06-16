Алтайскому футболисту разбили нос в дебютном матче на Евро-2020

Уроженец Барнаула, ныне выступающий за московский "Спартак", Александр Соболев вышел на замену в матче сборной России против команды Финляндии в групповом этапе Евро-2020 по футболу. Игра прошла в Санкт-Петербурге 16 июня.

Сборная России победила со счетом 1:0. Единственный гол забил красивым обводящим ударом из пределов штрафной футболист итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук с передачи форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбы.

Благодаря победе Россия сохранила хорошие шансы на выход в плей-офф Чемпионата Европы. Заключительный матч группового этапа Россия проведет с Данией 21 июня в 22:00 (мск). Победа над датчанами гарантирует россиянам выход из группы.

Соболев появился на поле, выйдя на замену в последней десятиминутке игры. Результативными действиями он не отметился, но успел получить легкий нокдаун. Соперник попал алтайскому спортсмену по лицу, за что получил желтую карточку. Соболев продолжил игру с разбитым носом.

Александр Соболев – воспитанник барнаульского футбола. Он перешёл в "Спартак" из "Крыльев Советов" на правах аренды с правом последующего выкупа, которая и была активирована. За "Крылья Советов" Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета "Томи".

В прошлом году Соболев вступил в полемику с клубом "Динамо-Барнаул" по поводу того, заслуживает ли команда крупную компенсацию за его воспитание. Соболев отметил, что большую часть расходов брали на себя родители, а не клуб. Пресс-служба алтайской команды публично ответила своему воспитаннику на критику, предположив, что он "забыл о реальной футбольной жизни в Барнауле".