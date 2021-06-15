Градсовет рассмотрел проект нового ЦУМа в Барнауле

Члены градостроительного совета вновь отклонили проект реконструкции ЦУМа на площади Советов в Барнауле. Впервые его представляли на суд экспертам в конце апреля 2021 года, и тогда архитекторы сочли его сырым и недоработанным. Авторам проекта потребовалось почти два месяца, чтобы переработать документацию. На заседании 15 июня эксперты отметили, что 90% замечаний устранены, но принимать проект отказались до тех пор, пока не будут доработаны оставшиеся 10%.

Что хотят построить на месте ЦУМа?

Согласно проекту, собственник здания ЦУМа, бизнесмен Евгений Ракшин на месте трёхэтажного здания намерен возвести 18-этажную гостиницу с двухэтажным общественно-деловым центром.

На первых этажах разместится торговый центр, а выше – общепит, фитнес-залы, офисы и апартаменты. Также в здании откроют четырёхзвёздочный отель. Отдельно обустроят подземную парковку на 100 машино-мест, дополнительно 28 мест парковочных мест появятся около здания (для этого снесут павильон, который сейчас находится на парковке).

Камень преткновения

В апреле 2021 года члены градсовета вынесли ряд замечаний авторам проекта. Им не понравилась маленькая парковка около здания, пересекающиеся зоны автопарковки и пешеходной части. Но самое главное – попросили уменьшить здание на шесть этажей. Собственник согласился увеличить число парковочных мест. Уменьшив для этого сквер между ЦУМом и пр. Ленина, а также намерен демонтировать павильон, в котором сейчас размещается кофейня. Однако вопрос этажности здания оказался принципиальным – менять высоту собственники отказались.

"Площадь Советов – главный градостроительный ансамбль Барнаула, здание администрации края является центром композиции, а не здание ЦУМа. Высотное здание гостиницы не вписывается в ансамбль никак. Оно разрушает его. На мой взгляд, в здании гостиницы надо убрать верхние шесть этажей, тогда по массам правая и левая часть ансамбля площади будет более-менее уравновешена", – отметил архитектор Сергей Боженко.

В ответ один из разработчиков проекта подчеркнул, что чересчур высотных акцентов авторы не предлагают. По его словам, высота здания экономически обоснована, так как гостиница должна приносить прибыль. Кроме того, здание не выбивается и высотой.

"Это экономическое обоснование. Мы говорим о гостинице, она подразумевает определённую нагрузку и финансовые показатели. Второй момент. На площади сейчас присутствует высотная доминанта в виде корпуса АлтГУ. Наша высота не нарушает никаких регламентов, инсоляция просчитана, мы не никому не мешаем. Мы делаем эту площадь только лучше и привлекательнее. Мы не строим 90-метровые вещи, требующие дополнительных согласований. Мы строим комфортную высоту, которая делает город интересным и привлекательным. Если бы площадь с улицы Молодёжной не начиналась с высотного объёма, возможно, решение было бы другим. До финального решения было множество решений, и данная высота – не "тычок" пальцем в небо, это определённая аналитическая работа, которая проводилась несколько лет", – сказал архитектор компании "АрхИ-Групп", которая и разработала проект.

Ряд экспертов градсовета, например начальник городского комитета по строительству Антон Воробьёв и другие представители мэрии, предложили принять проект, а все замечания исправить в рабочем порядке. Однако большинством голосов (семь "за", восемь "против") проект всё же отправили на доработку.