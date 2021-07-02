Более 280 тысяч квадратных метров газонов подстригли в Барнауле за неделю

Свыше 280 тысяч квадратных метров газонов подстригли в столице Алтайского края за неделю, сообщает пресс-служба мэрии.

"На этой неделе косильная техника работала вдоль проспектов Калинина, Комсомольского, Космонавтов, по улицам Советской, Сизова, Воровского, 9 Января, Путиловской, П. Сухова, Кулагина, Матросова, Малахова, Солнечная Поляна, Энтузиастов, Г. Исакова, по бульвару Медиков, Южному тракту", — говорится в сообщении.

Помимо этого, рабочие привели в порядок газоны на стадионах "Мотор" и "Лабиринт", а также приступили к покосу травы в поселке Затон.

За весь летний сезон в Барнауле планируют подстричь более 5 млн квадратных метров газонов.