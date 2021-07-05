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В Барнауле могут восстановить сквер на улице Приречной

, ИА "Амител"
Общественное пространство здесь находилось в советское время
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Представители Фонда греко-римской борьбы имени заслуженного тренера России Кишицкого А.А обратились к городским властям с предложением восстановить сквер на улице Приречной в Барнауле. Территорию планируют благоустроить на средства предпринимателей под кураторством Алтайской торгово-промышленной палаты и администрации Центрального района.

"В администрацию города поступило инициативное предложение по его восстановлению, этот вопрос был рассмотрен на рабочем совещании с участием инициативной группы Фонда греко-римской борьбы имени заслуженного тренера России Кишицкого А.А. В настоящее время подготовлен эскизный проект по благоустройству. Здесь планируется провести не только расчистку территории, но создать пешеходную инфраструктуру, провести освещение", — сказал Вячеслав Франк. Глава города также напомнил, что сквер здесь располагался в советское время.

Отмечается, что запросы на восстановление сквера неоднократно поступали от жителей микрорайона. Депутаты БГД поддерживают эту идею, сообщает пресс-служба мэрии.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

5.07.2021 14:40
АБОРИГЕН

Интересно с чего начнут. Наверное для начала всё вырубят под каким нибудь надуманным предлогом.
Погодка нынче такая что как никогда лучше показывает что грош цена 95% так называемых общественных пространств в городе, которые появились в городе за последние 5-10 лет.

5.07.2021 14:42
- гость -

Позорники на мемориале не могут плитку заменить, вся качается который год, а тут они на какой то приречную попрутся делать, ага.

5.07.2021 15:01
- гость -

Могут и не востановить.

5.07.2021 15:57
Pandr3

Сейчас есть спортивная площадка на набережной у речного вокзала,ближе к Барнаулке.Действительно,постоянно вижу ,что спортивного вида люди тренируются на спортивных снарядах,тренажерах,на свежем воздухе ,у реки.Совершают пробежки по периметру остающегося пока свободного пространства.Но видимо спортивная площадка доживает последние дни и поэтому появилась необходимость в ее переносе.Спасибо Шонии еще раз.Спортсменам можно только посочувствовать.Понятна их инициатива.

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