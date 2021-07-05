В Барнауле могут восстановить сквер на улице Приречной

Представители Фонда греко-римской борьбы имени заслуженного тренера России Кишицкого А.А обратились к городским властям с предложением восстановить сквер на улице Приречной в Барнауле. Территорию планируют благоустроить на средства предпринимателей под кураторством Алтайской торгово-промышленной палаты и администрации Центрального района.

"В администрацию города поступило инициативное предложение по его восстановлению, этот вопрос был рассмотрен на рабочем совещании с участием инициативной группы Фонда греко-римской борьбы имени заслуженного тренера России Кишицкого А.А. В настоящее время подготовлен эскизный проект по благоустройству. Здесь планируется провести не только расчистку территории, но создать пешеходную инфраструктуру, провести освещение", — сказал Вячеслав Франк. Глава города также напомнил, что сквер здесь располагался в советское время.

Отмечается, что запросы на восстановление сквера неоднократно поступали от жителей микрорайона. Депутаты БГД поддерживают эту идею, сообщает пресс-служба мэрии.