Адвокат: жительница Барнаула спасалась от насильника-таксиста, а ее обвинили в убийстве

19-летнюю жительницу Барнаула обвиняют в том, что в феврале 2021 года она убила таксиста, нанеся ему два удара ножом. Сторона защиты девушки настаивает, что она оборонялась от насильника, а удары были не смертельными. Об этом пишет "Толк".

"Обвиняемая, на фоне внезапно возникших неприязненных отношений, нанесла потерпевшему имеющимся при себе ножом колото-резаные ранения в жизненно важные части тела – шею и грудную клетку предвидя и желая ему смерти", – утверждают следователи, уточняя, что она находилась в состоянии опьянения.

Адвокат Виктор Чумаков заявил, что девушка просто защищалась. По его словам, таксист в тёмное время суток повёз жительниц Барнаула от ночного клуба, но уже в пути сказал, что его маме стало плохо и нужно заехать к нему домой.

В доме действительно находилась пожилая женщина, поэтому у горожанки не возникло подозрений, что ей грозит опасность, рассказал Чумаков.

Правозащитник уточнил, что после этого 40-летний таксист увёл девушку на второй этаж, где предложил заняться сексом, а получив отказ, попытался взять её силой.

"Пользуясь превосходством в весе мужчина совершил насильственные действия, причинив телесные повреждения девушке и лишив ее девственности", – заявил адвокат.

Вырвавшись, она схватила лежащий на столе нож и дважды ударила обидчика в плечо, после чего убежала, настаивает Чумаков.

Через некоторое время мужчина вызвал скорую помощь. К утру он скончался "от повреждения левой подключичной артерии, осложнившегося обильной кровопотерей", следует из заключения судмедэкспертов.

Чумаков утверждает, что при травмах такого рода больше 10 минут не живут, следовательно, его подзащитная смертельного удара не наносила, так как летальный исход наступил более чем через 12 часов с момента нанесения ножевых ранений.

"На момент поступления в стационар и на начало медицинских манипуляций левая подключичная артерия обеспечивала нормальное функционирование организма, давление было в норме", – подчеркнул адвокат, намекая, что повреждение могло быть нанесено как раз во время операции.