Адвокат: жительница Барнаула спасалась от насильника-таксиста, а ее обвинили в убийстве

19-летнюю жительницу Барнаула обвиняют в том, что в феврале 2021 года она убила таксиста, нанеся ему два удара ножом. Сторона защиты девушки настаивает, что она оборонялась от насильника, а удары были не смертельными. Об этом пишет "Толк".
"Обвиняемая, на фоне внезапно возникших неприязненных отношений, нанесла потерпевшему имеющимся при себе ножом колото-резаные ранения в жизненно важные части тела – шею и грудную клетку предвидя и желая ему смерти", – утверждают следователи, уточняя, что она находилась в состоянии опьянения.
Адвокат Виктор Чумаков заявил, что девушка просто защищалась. По его словам, таксист в тёмное время суток повёз жительниц Барнаула от ночного клуба, но уже в пути сказал, что его маме стало плохо и нужно заехать к нему домой.
В доме действительно находилась пожилая женщина, поэтому у горожанки не возникло подозрений, что ей грозит опасность, рассказал Чумаков.
Правозащитник уточнил, что после этого 40-летний таксист увёл девушку на второй этаж, где предложил заняться сексом, а получив отказ, попытался взять её силой.
"Пользуясь превосходством в весе мужчина совершил насильственные действия, причинив телесные повреждения девушке и лишив ее девственности", – заявил адвокат.
Вырвавшись, она схватила лежащий на столе нож и дважды ударила обидчика в плечо, после чего убежала, настаивает Чумаков.
Через некоторое время мужчина вызвал скорую помощь. К утру он скончался "от повреждения левой подключичной артерии, осложнившегося обильной кровопотерей", следует из заключения судмедэкспертов.
Чумаков утверждает, что при травмах такого рода больше 10 минут не живут, следовательно, его подзащитная смертельного удара не наносила, так как летальный исход наступил более чем через 12 часов с момента нанесения ножевых ранений.
"На момент поступления в стационар и на начало медицинских манипуляций левая подключичная артерия обеспечивала нормальное функционирование организма, давление было в норме", – подчеркнул адвокат, намекая, что повреждение могло быть нанесено как раз во время операции.
Комментарии
пошла дамой к таксисту?! ночью?! и типа я не такая я жду трамвая! и вообще он сам пришел!
Пьяные девственницы-они такие!
Ох, Чумаков ! Фантазер!
В очередной раз убедился, что профессия уголовного адвоката - премерзкая. Это надо было такую чушь придумать....
нанеся ему два удара ножом
Взяла с собой нож, как чувствовала
Взяла с собой нож, как чувствовала
Она его на столе схватила. Когда уже девственности лишилась
Даже если девушка голая стоит на улице, это не даёт право её насиловать!
маме стало плохо и нужно заехать к нему домой
Наверное девушка не сильно торопилась, раз решила успеть еще маме таксиста помочь
Ну вообще с резаной артерией он бы и сокрую не дождался. Умер от КОВИД так и пишите, царапины получены не в счет.
"Он был адвокатом по делам о телесных повреждениях.Его называли грязным Джеком,но всё было в пределах закона".
Девица сутки в доме провела, и пила с ними вместе.
Виктор Чумаков не только фантазер, но и наглый лгун. Адвокат со стороны потерпевшего
адвокат потерпевшего Таракановский
После суда моральный иск вкатим не хилый и ему и редакции. У матери сына убила, которая с ним ночевала, на следующий день под камерами у магазина пила с потерпевшим пиво, а уже к вечеру около 19-20 часов нанесла смертельные ранения и такое публиковать. Если у него совесть?
Гость 22.07.2021 13:19, поддерживаю!
Даже если девушка голая стоит на улице, это не даёт право её насиловать!
Даже если голая у тебя дома, тоже насиловать нельзя. Но если голая у тебя дома, можно подумать, что она хочет ролевых игр
Но если голая у тебя дома, можно подумать, что она хочет ролевых игр
Возможно, что если сделаешь вид, что не понимаешь, обвинит в изнасиловании, потому что гад и импотент
Адвокат Виктор Чумаков заявил,
Дальше можно не читать. Этот родину продаст и не поморщится.
нанесла потерпевшему имеющимся при себе ножом
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и это противоречит тому, что написано далее "схватила лежащий на столе", когда по сути она находилась в гостях
Дамы и Господа! О чем речь? Один слишком не добросовестный адвокат прокукарекал чушь, чтобы на публику сыграть. Не просто исказил факты, а на белое сказал черное. И вы копья ломаете из-за.... Лучше поговорить после суда. У меня внучки, падчерица, ее муж и бывшая жена обвиняли моего клиента, чуть не за педофилию. Всех осудили, за заведомо ложный донос, дача ложных показаний. А Чумаков так. Поговорка. Собаки лают, а караван идет - про Виктора Чумакова. Таракановский
Земляку 22.07.2021 13:04
Земляк, а вот я бы посмотрел на тебя, если бы тебе порвали там все как говорится "до ушей" и кровищи было бы как с барана. Ты бы наверняка орал как потерпевший под тушей в 120 кг весом, когда сам 45. Я бы посмотрел, какие бы ты сам "фантазии" стал бы выдавать.
Гостю 22.07.2021 17:52
Уважаемый гость! А вы вообще со мной знакомы? чтобы такие вещи писать. Видимо Родиной то регулярно приторговываете?! И как? Печем ныне идет?
Всем "кристально чистым моралистам, девственникам и пожизненным девственницам" посвящается!
Все что все что тут написано, чистая правда. Все подтверждено судебными медиками (в отношении девушки). Может Вас всех тут коробит, что она так и дожила девственницей до 19 лет. Но вот, как то так и дожила, хотя весьма яркая во всех отношениях. Никакого ножа она с собой не носила. Обычный "кухнарь" со стола, принадлежавший самому покойному. Вопрос этого дела не в морали, не в нанесении ранений и даже не в изнасиловании, которое кстати самое натуральное с синяками и соответствующими повреждениями, что туту же зафиксировал соответствующий дамский врач. Дело в том, что от случившегося у девочки и вправду стало плохо с головой. И вот теперь, пользуясь этим моментом, доблестные медики, которые по письменному заключению пожалуй самого известного судебного медика страны, при операции фактически уморили пациента. А теперь, вкупе с местными работниками судебной экспертизы, пытаются скрыть ятрогению, просто "списав" труп на девочку. А чего стесняться то, она же все равно теперь не в себе. При всем при этом, они как всегда попались на элементарном. Пытаясь помочь коллегам, как всегда поспешили и совершили кучу ошибок, выдав себя с головой. Собственно дело как раз вот в этом моменте. Мама девочки уже обратилась в адрес Бастрыкина по поводу укрытия преступления. А что касается самой девочки, то будет там превышение обороны или просто оборона, еще посмотрим. Берегите своих детей от недобросовестных судебных медиков и следователей, которые пытаются укрыть преступление, опасаясь наказаний за собственные упущения по службе. Не зарекайтесь от подобного Всем всего доброго.
Ну а если лично я кому и не по нраву, то я не модель, чтобы всем нравиться. Поверьте, что среди следователей процент "фантазеров" таков, что монстры фантастики просто отдыхают.
55555 Заметь Герасим. Ни одной фамилии или имени нет. Я так понимаю, что ты решил это все разгласить? Давай, валяй. А вот за "наглого лгуна" реально можно иск получить. Читай пожалуйста СМЭ, если конечно кто-то от твоего имени эту всю гадость не пишет. Если это все же не ты, то заранее извиняюсь.
А вообще, закон построен так, что и жена мужа может привлечь за изнасилование. Любое поведение девушки, пусть самое веселое никак не дает права всем запрыгивать на нее. К тому же он ей в отцы годился.
22.07.2021 20:08
Адвокат Чумаков В.В.
Девушку реально жалко, но вопрос остается, она села в такси и поехала домой, таксист говорит, а давай сначала ко мне, она говорит, да, конечно. То есть домой она не торопилась?