"Еле-еле выживает": Миронов пообещал помощь алтайскому бизнесу из-за цены на металл

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов 26 июля посетил с рабочим визитом Барнаул и встретился с сотрудниками Новоалтайского завода энергетического оборудования (НЗЭО). Они пожаловались политику, что за последние полгода цены на металл выросли в несколько раз. В итоге рентабельность предприятия упала до нуля и руководство завода вынуждено сводить концы с концами. Сергей Миронов пообещал помочь алтайскому малому и среднему бизнесу.

В ходе визита заместитель генерального директора предприятия Евгений Куксин рассказал, что во время пандемии удалось сохранить штат рабочих. Средняя заработная плата на предприятии – от 30 до 50 тысяч рублей, что выше средней по Алтайскому краю. Однако рост цены на металл практически остановил производство на несколько месяцев. Кроме того, осложнило работу закрытые из-за коронавируса границы с несколькими странами, включая Китай. Несмотря на тяжёлые времена, на заводе надеются на помощь государства. Однако получить её не так просто: банки не дают кредиты под низкие проценты.

"Ситуация на рынке очень ударила по нам. В конце прошлого года цена на металл выросла в три раза. Те контракты, которые мы заключили в ноябре, пришлось выполнять в ноль или даже в убыток. Сейчас мы, конечно, уже новые договоры подписываем с учётом нынешней цены на металл. К тому же, мы уже несколько лет не можем построить новый завод, хотя земля под него уже выкуплена. Денег у нас хватает, только чтобы платить зарплату и налоги. В это время наши конкуренты платят "серую" зарплату, снижают цену на продукцию. Это бьёт по нашим карманам", – рассказал Евгений Куксин.

Сергей Миронов, выслушав доводы рабочих и руководства завода, пообещал помощь на уровне Госдумы и правительства страны.

"Представители малого и среднего бизнеса всегда на слова о поддержке отвечают: "Мы не штаны – поддерживать не надо. Вы не мешайте". Бизнес у нас и так еле-еле выживает. Надо смотреть, чтобы монополисты не борзели, чтобы поставщики металлов и энергоресурсов не пытались нажиться на общей тяжёлой ситуации", – отметил Сергей Миронов.