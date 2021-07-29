Более 12 миллионов рублей выделили на ремонт тротуаров в Барнауле

Специалисты МБУ "Автодорстрой" ведут ремонт тротуаров в Барнауле. На этой неделе заасфальтированы участки пешеходных дорожек по улицам Димитрова и Молодёжной в границах проспектов Ленина и Комсомольского, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего в городе планируют отремонтировать 18,5 тысячи кв.м. тротуаров. На это выделят около 12,5 миллиона рублей.

"Работы проводятся во всех районах города. Например, в план по текущему ремонту включены такие участки, как чётная сторона улицы Юрина на участке от улицы Кавалерийской до здания № 244а по Юрина, территория вдоль дома № 13 по улице Сухэ-Батора, чётная сторона улицы Анатолия от дома № 20 до дома № 26 и др. Также отремонтируют подходы к пешеходным переходам по улице Семёнова, по проспекту Ленина у здания № 58. Запланировано строительство нового тротуара по улице Ляпидевского от дома № 6 до улицы Тихонова", – рассказали в пресс-службе мэрии.