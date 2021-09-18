Песков объяснил, как Путину удалось проголосовать онлайн без телефона

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму, используя телефон одного из своих помощников, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Ранее Путин во время выступления на ВЭФ заявил, что не пользуется мобильным. Однако для участия в онлайн-голосовании это устройство необходимо.

"У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования", – отметил пресс-секретарь президента, подчеркнув, что в этой ситуации "было всё абсолютно нормально".

Напомним, Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму в онлайн-формате 17 сентября. Президент не смог лично явиться на избирательный участок, так как уже несколько дней находится на самоизоляции из-за массового заражения ковидом людей из его окружения.