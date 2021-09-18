Песков объяснил, как Путину удалось проголосовать онлайн без телефона

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму, используя телефон одного из своих помощников, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Ранее Путин во время выступления на ВЭФ заявил, что не пользуется мобильным. Однако для участия в онлайн-голосовании это устройство необходимо.
"У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования", – отметил пресс-секретарь президента, подчеркнув, что в этой ситуации "было всё абсолютно нормально".
Напомним, Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму в онлайн-формате 17 сентября. Президент не смог лично явиться на избирательный участок, так как уже несколько дней находится на самоизоляции из-за массового заражения ковидом людей из его окружения.
Комментарии
Да никто таким вопросом и не задавался, зачем ему смартфон, он силой мысли голосует. И по воде ходить может, и воду превратить в вино, а граждан других стран в патриотов россии. Ах, да, еще омолодить народ, на 5 лет минимум.
-Мне проголосовать.
Через 2 минуты.
Вот, голосуйте, Владимир Владимирович.
Вот интересно - а за кого он "проголосовал"?
Мимопроходящий, что же тебя так заинтриговало, "непрогибаемый" ты наш? Продолжай держать попу ровно на любимом диване.
"а за кого он "проголосовал"?"
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За всех россиян
Потом скажет, песков гнал пургу.