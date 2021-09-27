20 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 247 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 99 пациентов, умерло 20 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 76 919 человек. Скончались с начала пандемии 5358 жителей региона.

По состоянию на 27 сентября, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2746 человек, а также 391 пациент с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 514, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 215.