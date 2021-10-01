Такой день. "Сверхсмертность" в Алтайском крае и снег на выходных

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 1 октября.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который приезжал в Барнаул в сентябре, остался недоволен высоким уровнем смертности в Алтайском крае. Об этом на встрече с представителями СМИ 30 сентября рассказал глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов. По его словам, на самом деле Алтай – далеко не худший по смертности среди субъектов РФ. Разница же возникла только из-за того, что ковидные волны приходили в российские регионы не в одно и то же время.

Неустойчивая погода с осадками в виде дождя, снега и мокрого снега ожидается в Алтайском крае в первые выходные октября, об этом amic.ru рассказал ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов.

Мужчина упал с общего балкона в доме № 111 на улице Молодёжной в Барнауле. В результате полученных травм он скончался на месте происшествия.

Автомобилист сбил пешехода на переходе возле онкологического центра "Надежда" в Барнауле. На кадрах, опубликованных в сообществе "Инцидент Барнаул", видно, что пострадавший пережил наезд, однако информации о его состоянии нет.

Транспортная компания "Вега-транс" в августе приобрела 10 автобусов, которые уже вышли на линию по маршруту № 20. Перевозчик пояснил, что все эти автобусы выпущены в 2005 году, но они находятся в хорошем состоянии, оборудованы кондиционерами, системой отопления и комфортными сиденьями.