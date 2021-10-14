Подозреваемую в истязании четверых мальчиков в алтайском селе отправили под домашний арест

42-летнюю жительницу села Заковряшино Крутихинского района, которая подозревается в истязании четверых несовершеннолетних школьников, поместили под домашний арест. По версии следователей, на протяжении длительного времени опекун избивала детей, а когда подростки устали терпеть – они сбежали из дома, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту истязания несовершеннолетних детей в Крутихинском районе. По данным следствия, четверо мальчиков 2007, 2008 и 2010 годов рождения находились в семье опекунов, члены которой причиняли физические и психические страдания детям путём побоев с 2019 по октябрь 2021 года.

Как ранее заявила детский омбудсмен в Алтайском крае Ольга Казанцева, сейчас четверо братьев находятся в одной группе центра содержания детей, оставшихся без попечения родителей.

Казанцева добавила, что опекунов отстранили от исполнения обязанностей, а приёмную мать мальчиков включили в специальный реестр, для того чтобы она больше не смогла усыновлять детей.

При этом жители села, которые наблюдали за происходящим, разделились на два лагеря: одни всячески помогают спасти детей, а другие считают, что ребята мстят приёмным родителям за какую-то обиду.