По барнаульской улице проскакали испуганные лошади

Животные бежали справа по обочине оживлённой дороги, рассказывают очевидцы в сообществе «В курсе 22». Они шутят, что это идеальный транспорт для пробок на улице Фурманова, которые скапливаются в часы пик ближе к перекрёстку с Павловским трактом.

Лошади как раз неслись по направлению к тракту. Было видно, что они боятся машин, но так как там очень узкая обочина, то скакуны едва не задевали боками попутные автомобили. На обеих лошадях были уздечки. О дальнейшей судьбе животных ничего не сообщается.

Напомним, что в мае в Барнауле на Новом мосту через Обь была замечена другая группа бегущих лошадей.