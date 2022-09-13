Директор барнаульского зоопарка показал пушистую как медвежонок лохматую Марусю

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев показал нового жителя «Лесной сказки». Видео он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«А это Маруся. Шотландская корова Хайленда. Пушистая как медвежонок. Добрая и ласковая. Она проделала путь от Нижнего Новгорода до Барнаула. Четверо суток в пути. Но всё хорошо. Теперь она будет жить на Алтае», — написал Писарев.

На странице зоопарка отметили, что в барнаульское «царство животных» приехали ещё две «долгожданные девочки» — полярная волчица Альба и зебра Чапмана Зузу, которая стала невестой зебры Василия.