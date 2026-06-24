Тело ломается. Врач рассказал, как сохранить здоровье без сложных тренировок

Специалист по ЛФК дал простые советы для всех и каждого

24 июня 2026, 10:10, ИА Амител

Чтобы быть здоровым, нужно научиться делать по-новому то, что мы делаем каждый день. А именно — правильно сидеть, стоять и ходить. Такой позиции придерживается врач ЛФК, специалист по оздоровлению и автор книги "Тело в дело" Владимир Жданов. В чем смысл подхода, он рассказал депутату Барнаульской гордумы, предпринимателю Анне Галицкой в подкасте "Новые решения".

01:28 "Тело ломается". О том, что время вне спортивных тренировок важнее самих тренировок.

03:06 "Самая главная сила на земле — не деньги. Главное — сила тяжести". Эксперт объясняет, почему важно делать правильно даже такие, казалось бы, простые вещи, как сидеть, стоять и ходить.

04:40 Правило пяти пальцев — врач рассказывает, на что обращать внимание при движении и сидении.

06:16 О том, что даже олимпийским чемпионам надо заниматься лечебной физкультурой.

08:27 "Это просто другой ребенок". С какого возраста особенно важно обращать внимание на физическое развитие детей. И почему нельзя накапливать в теле тревожность?

10:52 Как правильно дышать?

11:48 "Мне 65 лет, и я самый младший в группе". Владимир Жданов о секрете долголетия.

13:03 Подышать или взять телефон? Чем хорош огород? Гость подкаста отвечает на блиц-вопросы.

14:45 И немного об осанке в реальном упражнении.