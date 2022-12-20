К уборке снега в Барнауле привлекли более 140 единиц техники

В Барнауле во вторник, 20 декабря, со снегом борются более 140 единиц техники, сообщили в мэрии.

По данным метеослужбы, за прошедшую ночь в городе выпало 8,7 мм осадков при декабрьской месячной норме 32 мм.

«Сегодня на уборке дорог задействовано до 115 единиц техники. 126 дорожных рабочих очищают от снега, посыпают песком подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши. Также 21 единица техники МБУ „Благоустройство и озеленение“ продолжит работы по очистке и посыпке антигололёдными реагентами на пешеходных связях и общественных территориях. В ручном труде задействовано полсотни человек. На очистку межквартальных территорий направлена снегоуборочная техника районных администраций города, придомовые территории убирают более тысячи рабочих. Таким образом, сегодня, 20 декабря, в очистке улиц города от снега задействовано более 140 единиц техники», — говорится в сообщении.

По словам руководителя МБУ «Автодорстрой» Андрея Курышина, дорожники работают в усиленном режиме, а смена для них будет продлена.

Как отметили в горадминистрации, за ночь с дорог города вывезли более 5,1 тыс. кубометров снега и израсходовали 572 тонны песко-соляной смеси. На линии работали 159 спецмашин.

«Снег вывозили с проспектов Ленина, Калинина, Комсомольского, Сибирского, участков улиц Горького, Гоголя, Партизанской, Никитина, Короленко, Л. Толстого, Парфёнова, 8 Марта, Советской, Профсоюзов, Шевченко, Кулагина, 2-й Северо-Западной, А. Петрова, Георгия Исакова, Шумакова, Транзитной, Павловского тракта и других», — перечислили в пресс-службе.