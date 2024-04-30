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Барнаульцы пожаловались на стаю собак на пересечении Калинина и Космонавтов

Люди утверждают, что дворняги нападают на велосипедистов и пешеходов

30 апреля 2024, 10:30, ИА Амител

Бездомные собаки в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
Бездомные собаки в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался на стаю бездомных собак, которая обитает в районе пересечения проспектов Калинина и Космонавтов.

"Местные жители боятся там ходить", – цитирует его "Инцидент Барнаул".

Под записью один из комментаторов отметил, что дворняги кидаются на велосипедистов и прохожих. А другая горожанка сообщила, что ее и саму укусил пес на Космонавтов.

Ранее житель Барнаула пожаловался на собачницу, пес которой "валит как слон".

Барнаул Собаки

Комментарии 7

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Гость

11:13:21 30-04-2024

Азоошизам нравится нападение собак на человека. Может пора этих недоумков к суду привлекать за оправдание покушения на убийство. Зоошизики,готовьтесь к тюрьме. Сухари сушите,дебилоиды.

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Гость

13:57:52 30-04-2024

Гость (11:13:21 30-04-2024) Азоошизам нравится нападение собак на человека. Может пора э... в тюрьму людей сажают, а зоошиза недостойна быть человеком.

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Гость

11:21:57 30-04-2024

У тебя то ума палата, сразу видно

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Бартоломео

14:56:31 30-04-2024

Какие там местные жители? Там заводы . И домов для жителей нет! Хе-хе

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Гость

22:53:29 30-04-2024

Бартоломео (14:56:31 30-04-2024) Какие там местные жители? Там заводы . И домов для жителей... Заводов там нет. Есть много офисов. Ходить там не возможно! Собаки.

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Гость

06:46:30 01-05-2024

Бартоломео (14:56:31 30-04-2024) Какие там местные жители? Там заводы . И домов для жителей... Вам удивляет, что недалеко от центра региональной столицы и на некотором расстоянии от торговых центров и жилых массивов ходят луди? Даже и не знаю что вам сказать...

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Бартоломео

10:04:11 01-05-2024

Ну это всяко, НЕ, МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ! Хе-хе ... Чудо, а стекло мастер, и ведро мебельщиков это офисы? И люди в офисах живут? А для луда, не знаешь, так фигли пишешь? Хе-хе .

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