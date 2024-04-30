Барнаульцы пожаловались на стаю собак на пересечении Калинина и Космонавтов

Люди утверждают, что дворняги нападают на велосипедистов и пешеходов

30 апреля 2024, 10:30, ИА Амител

Бездомные собаки в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался на стаю бездомных собак, которая обитает в районе пересечения проспектов Калинина и Космонавтов.

"Местные жители боятся там ходить", – цитирует его "Инцидент Барнаул".

Под записью один из комментаторов отметил, что дворняги кидаются на велосипедистов и прохожих. А другая горожанка сообщила, что ее и саму укусил пес на Космонавтов.

Ранее житель Барнаула пожаловался на собачницу, пес которой "валит как слон".