Барнаульцы пожаловались на стаю собак на пересечении Калинина и Космонавтов
Люди утверждают, что дворняги нападают на велосипедистов и пешеходов
30 апреля 2024, 10:30, ИА Амител
Бездомные собаки в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
Житель Барнаула пожаловался на стаю бездомных собак, которая обитает в районе пересечения проспектов Калинина и Космонавтов.
"Местные жители боятся там ходить", – цитирует его "Инцидент Барнаул".
Под записью один из комментаторов отметил, что дворняги кидаются на велосипедистов и прохожих. А другая горожанка сообщила, что ее и саму укусил пес на Космонавтов.
Ранее житель Барнаула пожаловался на собачницу, пес которой "валит как слон".
11:13:21 30-04-2024
Азоошизам нравится нападение собак на человека. Может пора этих недоумков к суду привлекать за оправдание покушения на убийство. Зоошизики,готовьтесь к тюрьме. Сухари сушите,дебилоиды.
13:57:52 30-04-2024
Гость (11:13:21 30-04-2024) Азоошизам нравится нападение собак на человека. Может пора э... в тюрьму людей сажают, а зоошиза недостойна быть человеком.
11:21:57 30-04-2024
У тебя то ума палата, сразу видно
14:56:31 30-04-2024
Какие там местные жители? Там заводы . И домов для жителей нет! Хе-хе
22:53:29 30-04-2024
Бартоломео (14:56:31 30-04-2024) Какие там местные жители? Там заводы . И домов для жителей... Заводов там нет. Есть много офисов. Ходить там не возможно! Собаки.
06:46:30 01-05-2024
Бартоломео (14:56:31 30-04-2024) Какие там местные жители? Там заводы . И домов для жителей... Вам удивляет, что недалеко от центра региональной столицы и на некотором расстоянии от торговых центров и жилых массивов ходят луди? Даже и не знаю что вам сказать...
10:04:11 01-05-2024
Ну это всяко, НЕ, МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ! Хе-хе ... Чудо, а стекло мастер, и ведро мебельщиков это офисы? И люди в офисах живут? А для луда, не знаешь, так фигли пишешь? Хе-хе .