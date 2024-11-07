Бастрыкин поручил разобраться с плохими дорогами в Рубцовске
Глава СК РФ получит результаты проверки от регионального ведомства
07 ноября 2024, 18:35, ИА Амител
Глава СК РФ Бастрыкин поручил предоставить информацию о ходе процессуальной проверки, касающейся сообщений о ненадлежащем состоянии транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске Алтайского края.
В социальных сетях появилась информация о том, что дороги в переулке Улежникова, на Гражданском проспекте и других улицах города Рубцовска находятся в неудовлетворительном состоянии. На их поверхности образовались многочисленные ямы и колеи, что приводит к частым поломкам транспортных средств. В текущем году на ремонт пяти километров дорог была выделена значительная сумма, часть которой вернули в бюджет региона как неиспользованную. Граждане неоднократно обращались в соответствующие органы, но это не привело к результатам.
В Следственном комитете Российской Федерации по Алтайскому краю проводится процессуальная проверка по этому вопросу.
20:08:49 07-11-2024
Дорога мелочь. Фонтан важнее
23:21:12 07-11-2024
Гость (20:08:49 07-11-2024) Дорога мелочь. Фонтан важнее... Соглашусь.
По слухам не проверенным, в Рубцовске даже люди живые живут - им же надо где-то окультуриваться? Вот.
08:41:22 08-11-2024
Станет ли лучше с дорогами после выполнения поручения? Тогда зачем бумагу марать?