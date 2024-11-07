Бастрыкин поручил разобраться с плохими дорогами в Рубцовске

Глава СК РФ получит результаты проверки от регионального ведомства

07 ноября 2024, 18:35, ИА Амител

Дорога в Рубцовске / Фото: https://vk.com/infocentrskrf

Глава СК РФ Бастрыкин поручил предоставить информацию о ходе процессуальной проверки, касающейся сообщений о ненадлежащем состоянии транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске Алтайского края.

В социальных сетях появилась информация о том, что дороги в переулке Улежникова, на Гражданском проспекте и других улицах города Рубцовска находятся в неудовлетворительном состоянии. На их поверхности образовались многочисленные ямы и колеи, что приводит к частым поломкам транспортных средств. В текущем году на ремонт пяти километров дорог была выделена значительная сумма, часть которой вернули в бюджет региона как неиспользованную. Граждане неоднократно обращались в соответствующие органы, но это не привело к результатам.

В Следственном комитете Российской Федерации по Алтайскому краю проводится процессуальная проверка по этому вопросу.