В Дагестане умерли спасенные из реки беременная девушка и ребенок
В результате обрушения моста на трассе "Кавказ" в селе Кала пострадавшие оказались в воде — их унесло течением
06 апреля 2026, 14:36, ИА Амител
В Дербентском районе Дагестана произошла трагическая ситуация: скончались девушка и ребенок, которых ранее удалось спасти из реки. Об этом сообщил Дагестанский центр медицины катастроф, пишет РИА Новости.
«К сожалению, не удалось спасти беременную девушку и несовершеннолетнего подростка», — сообщили в официальном заявлении.
Инцидент произошел в селе Кала. По информации главы района Эльмана Аллахвердиева, после разрушения моста на федеральной трассе "Кавказ" сильное течение унесло людей, однако спасателям удалось вытащить из воды нескольких пострадавших.
Ситуация в Дербентском районе остается напряженной — там проводится массовая эвакуация населения из‑за чрезвычайной ситуации, вызванной переливом реки, которая движется из Кайтага в сторону Геджухской плотины.
По данным местного МЧС, в общей сложности планируется эвакуировать в безопасную зону 4165 человек. На текущий момент уже осуществлен вывоз жителей из 800 домов.
17:08:32 06-04-2026
Беременная девушка - это сильно! Прям очень сильно!
19:12:55 06-04-2026
Гость (17:08:32 06-04-2026) Беременная девушка - это сильно! Прям очень сильно!... Как и "девушка и трое её детей".