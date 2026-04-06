В Дагестане умерли спасенные из реки беременная девушка и ребенок

В результате обрушения моста на трассе "Кавказ" в селе Кала пострадавшие оказались в воде — их унесло течением

06 апреля 2026, 14:36, ИА Амител

В Дербентском районе Дагестана произошла трагическая ситуация: скончались девушка и ребенок, которых ранее удалось спасти из реки. Об этом сообщил Дагестанский центр медицины катастроф, пишет РИА Новости.

«К сожалению, не удалось спасти беременную девушку и несовершеннолетнего подростка», — сообщили в официальном заявлении.

Инцидент произошел в селе Кала. По информации главы района Эльмана Аллахвердиева, после разрушения моста на федеральной трассе "Кавказ" сильное течение унесло людей, однако спасателям удалось вытащить из воды нескольких пострадавших.

Ситуация в Дербентском районе остается напряженной — там проводится массовая эвакуация населения из‑за чрезвычайной ситуации, вызванной переливом реки, которая движется из Кайтага в сторону Геджухской плотины.

По данным местного МЧС, в общей сложности планируется эвакуировать в безопасную зону 4165 человек. На текущий момент уже осуществлен вывоз жителей из 800 домов.