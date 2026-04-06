Сейчас медработники могут оформить досрочную пенсию с отсрочкой до пяти лет после выработки стажа

06 апреля 2026, 14:05, ИА Амител

Скорая помощь / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" предложили дать работникам скорой помощи право на досрочную пенсию. Они хотят установить льготный стаж: 20 лет — для тех, кто работает в сельской местности и поселках, и 25 лет — для городских сотрудников, сообщает РИА Новости.

Законопроект уже внесен в парламент. Инициатива принадлежит Сергею Миронову, лидеру партии, и Федоту Тумусову, первому зампреду комитета Госдумы по охране здоровья.

«Сейчас медицинские работники могут выйти на досрочную пенсию при стаже 25 лет в сельской местности и 30 лет — в городах. С 2019 года выход на пенсию для них отложен на пять лет, что фактически отодвигает момент ее получения», — пояснил Миронов.

Он отметил, что работники скорой помощи работают в тяжелых условиях. Они круглосуточно спасают жизни, несут большую ответственность и рискуют выгореть.

Миронов напомнил, что для некоторых медиков уже есть льготный стаж. Например, год работы в селе засчитывается как один год и три месяца, а в хирургии, реанимации и патологоанатомии — как один год и шесть месяцев. При совмещении работы в селе и клинике с повышенным коэффициентом стаж может суммироваться, и один год работы засчитывается как один год и девять месяцев. А тем, кто боролся с коронавирусом, один день работы засчитали как два.

Миронов призвал депутатов поддержать законопроект, чтобы укрепить кадровый потенциал, защитить медработников и привлечь новых специалистов в скорую помощь.