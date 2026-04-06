Россиянку обвинили в финансировании терроризма за "перевод 230 рублей во время взлома"
Сестра женщины предположила, что она могла "куда-то не туда "тапнуть" в поисках скидок"
06 апреля 2026, 13:47, ИА Амител
В Московской области арестовали 60-летнюю женщину по делу о содействии террористической деятельности. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".
По данным источника, женщине вменяют часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ. По версии следствия, она "осуществила безналичный перевод денежных средств путем постановки 100 платных реакций к публикации" (230 рублей). Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 мая.
Сторона защиты настаивает, что действия могли быть совершены не самой женщиной. По словам родственников, ее аккаунт ранее дважды взламывали, и именно в этот период мог произойти перевод. Сестра подозреваемой предположила, что она могла "куда-то не туда "тапнуть" в поисках скидок", после чего доступ к аккаунту оказался у третьих лиц.
Адвокат Максим Сикач ходатайствовал о более мягкой мере пресечения — домашнем аресте, ссылаясь на сложные жизненные обстоятельства. По его словам, супруг женщины тяжело болен, а также в семье находятся пожилые родственники — 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которым требуется уход.
Ранее сообщалось, что более сотни Telegram-аккаунтов жителей Алтайского края взломал хакер из Иркутска. Злоумышленник похищал данные пользователей с помощью фишингового сайта, а затем выставлял их аккаунты на продажу.
Всем известные лица на сотни миллиардов долларов буржуинов-террористов финансируют - и ничего.
о да, злостную нарушительницу прям поймали.
Самим то не стремно, тем кто приговор выводил?
Ловили бы лучше тех , кто миллионами спонсирует, и разворовывает наше. Вот тем как раз ничего не будет. А тут нашли прям врага, опускаетесь уже ниже чем хохлы в своих погонях за злодеями.
эт че выходит, настало время, когда достаточно взломать страничку недруга, и с его странички пару сотен рублей заплатить? И за ним приедут и посадят? Ну бред же.
А многие в транспорте оплачивают проезд переводом на карту. А потом может выяснится что финансируют террориста или пособника.
Банк ни в чем не виноват?
Ну смотрите. Одна Контора регулярно платила многолиарды баксов Украм за транзит газа. Укры направляли это бабло на финансирование ВСУ. Одну Контору за финансирование ВСУ наказали? Нет. А вот 230 рублей полюбому приведёт к перелому в противостоянии.
Гость (14:07:04 06-04-2026) Ну смотрите. Одна Контора регулярно платила многолиарды бакс... Ну обычно на это отвечают, что на самом деле Зеленский всё тратил на кокос. А война на деньги западных партнёров. А кто так не считает, тот сами знаете кто
Никому не платите - все могут быть террористами или финансировать терроризм.
Требуйте доказательств не участия в террористической деятельности, каких? - кто бы знал, убедительных!
Вежливый Человек (14:29:31 06-04-2026) Никому не платите - все могут быть террористами или финансир... Я вот задумался, ЖКХ не спонсоры ли терроризма? Может как раз тут проблема кроется, неугасающего зла ))) не буду платить
Здесь полумер быть не должно, как за измену родине лет на пятнадцать закрывать, чтоб остальным неповадно было
Гость (16:41:58 06-04-2026) Здесь полумер быть не должно, как за измену родине лет на пя... Ой не делайте мне смешно, таки не у всех одна и та же Родина, я вас умоляю.
По версии следствия, она .. - ! Ещё и следствие было + заседание судей, разобрались! Может во время отпуска завербовали в самом Куршевеле..
Если окажется фейком, кто-то должен понести сатисфакцию!!! И то же самое, если не окажется!