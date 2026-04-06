Россиянку обвинили в финансировании терроризма за "перевод 230 рублей во время взлома"

Сестра женщины предположила, что она могла "куда-то не туда "тапнуть" в поисках скидок"

06 апреля 2026, 13:47, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Московской области арестовали 60-летнюю женщину по делу о содействии террористической деятельности. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

По данным источника, женщине вменяют часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ. По версии следствия, она "осуществила безналичный перевод денежных средств путем постановки 100 платных реакций к публикации" (230 рублей). Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 мая.

Сторона защиты настаивает, что действия могли быть совершены не самой женщиной. По словам родственников, ее аккаунт ранее дважды взламывали, и именно в этот период мог произойти перевод. Сестра подозреваемой предположила, что она могла "куда-то не туда "тапнуть" в поисках скидок", после чего доступ к аккаунту оказался у третьих лиц.

Адвокат Максим Сикач ходатайствовал о более мягкой мере пресечения — домашнем аресте, ссылаясь на сложные жизненные обстоятельства. По его словам, супруг женщины тяжело болен, а также в семье находятся пожилые родственники — 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которым требуется уход.

Ранее сообщалось, что более сотни Telegram-аккаунтов жителей Алтайского края взломал хакер из Иркутска. Злоумышленник похищал данные пользователей с помощью фишингового сайта, а затем выставлял их аккаунты на продажу.