Пенсия в 2026 году останется на уровне 35–40% от средней зарплаты по стране
Для многих пенсионеров выплаты не покрывают даже базовые потребности
01 апреля 2026, 13:00, ИА Амител
В 2026 году соотношение средней пенсии к зарплате в России останется на прежнем уровне 35–40%, заявил в беседе с "Газетой.ru" социолог и экономист Дмитрий Алексеев.
Алексеев отметил, что этот показатель существенно ниже международных стандартов достойной старости. В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) средний уровень составляет 50–60%, а в некоторых европейских странах достигает 60–70%.
«Для большинства российских пенсионеров пенсия не обеспечивает удовлетворительного уровня жизни, а для многих не покрывает даже базовые потребности, такие как питание, медикаменты и коммунальные услуги. В условиях роста цен и увеличения доли пожилого населения страховая пенсия все чаще воспринимается не как заслуженное вознаграждение за труд, а как минимальный гарантированный доход», — отметил эксперт.
По мнению Алексеева, смена пенсионной системы на базовую поддержку — это не только проблема России, но и глобальная тенденция.
В США, например, средний размер пенсии по программе Social Security составляет около 165 тыс. рублей при медианной зарплате около 365 тыс. рублей, что дает коэффициент замещения менее 45%, подчеркнул экономист.
«В Японии из-за старения населения государство вынуждено вводить дополнительные выплаты, чтобы не допустить бедности среди пенсионеров. В Бразилии и Аргентине из-за экономических кризисов пенсии часто не индексируются вовремя и становятся основным источником средств для выживания», — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что страховые пенсии работающих пенсионеров повысят в августе 2026 года. Размер прибавки будет индивидуальным и зависит от количества накопленных коэффициентов.
13:39:29 01-04-2026
Недавно писали,что средняя з/п примерно 100-140 тыс.
Это значит что пенсии будут 40-50 тыс.?
С трудом верится.
Хотя в Казахстане именно такие и есть на наши деньги.
14:28:47 01-04-2026
Видимо что-то пошло не так, ведь одним из аргументов за повышение пенсионного возраста, было увеличение пенсий