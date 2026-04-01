Для многих пенсионеров выплаты не покрывают даже базовые потребности

01 апреля 2026, 13:00, ИА Амител

В 2026 году соотношение средней пенсии к зарплате в России останется на прежнем уровне 35–40%, заявил в беседе с "Газетой.ru" социолог и экономист Дмитрий Алексеев.

Алексеев отметил, что этот показатель существенно ниже международных стандартов достойной старости. В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) средний уровень составляет 50–60%, а в некоторых европейских странах достигает 60–70%.

«Для большинства российских пенсионеров пенсия не обеспечивает удовлетворительного уровня жизни, а для многих не покрывает даже базовые потребности, такие как питание, медикаменты и коммунальные услуги. В условиях роста цен и увеличения доли пожилого населения страховая пенсия все чаще воспринимается не как заслуженное вознаграждение за труд, а как минимальный гарантированный доход», — отметил эксперт.

По мнению Алексеева, смена пенсионной системы на базовую поддержку — это не только проблема России, но и глобальная тенденция.

В США, например, средний размер пенсии по программе Social Security составляет около 165 тыс. рублей при медианной зарплате около 365 тыс. рублей, что дает коэффициент замещения менее 45%, подчеркнул экономист.

«В Японии из-за старения населения государство вынуждено вводить дополнительные выплаты, чтобы не допустить бедности среди пенсионеров. В Бразилии и Аргентине из-за экономических кризисов пенсии часто не индексируются вовремя и становятся основным источником средств для выживания», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии работающих пенсионеров повысят в августе 2026 года. Размер прибавки будет индивидуальным и зависит от количества накопленных коэффициентов.