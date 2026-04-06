Шкуры из Монголии не смогли попасть в Алтайский край

Возбуждены два дела об административном правонарушении

06 апреля 2026, 14:00, ИА Амител

Шкуры из Монголии / Фото: Алтайская таможня

В Алтайском крае таможенники задержали партию овечьих шкур, которые пытались провезти без декларирования, сообщает ведомство.

«Сотрудники Ташантинского таможенного поста при осмотре автомобиля, направлявшегося в Россию из Монголии, обнаружили 30 высушенных овечьих шкур в дорожной сумке владельца машины», — рассказали в ведомстве.

Иностранец пояснил, что товар весом более 10 кг он купил на рынке и вез знакомому в Республику Алтай для производства обуви.

Таможенники, исходя из характера и количества товаров, признали его коммерческой партией. Шкуры изъяли и передали представителям Россельхознадзора.

Возбуждены два дела об административном правонарушении: "Недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, подлежащих таможенному декларированию" и "Несоблюдение запретов и ограничений".

Ранее мама-кенгуру пыталась незаконно провезти в сумке кенгуренка в Алтайский край. Животные ехали на страусиную ферму во Власихе, но не смогли пройти российско-казахстанскую границу.