Время чемпионов: где в Барнауле отдать ребенка на художественную гимнастику

Когда перед родителями встаёт вопрос, в какую секцию отдать дочку, очень часто все сразу думают о художественной гимнастике. И правильно делают. Этот вид спорта весьма популярен в России. Во-первых, потому что он родился именно у нас. Во-вторых, это очень красиво. В-третьих, полезно: великолепная растяжка, гибкость связок и подвижность суставов, хорошая осанка, координация и точность движений. Не забывайте о том, что у ребёнка будет развиваться артистизм, чувство ритма, самообладание, дисциплинированность, сила воли и умение производить в голове моментальные расчёты. Так что, идём на художественную гимнастику?

Если идём, то в спортивный клуб «Созвездие». Сейчас клуб как раз набирает девочек для старта спортивной карьеры в художественной гимнастике. Самый оптимальный возраст для начала занятий этим видом спорта, по словам специалистов, — 3-5 лет. Во время отбора тренеры смотрят на физические данные начинающих спортсменок. Немаловажную роль играет телосложение: фигура, гибкость связок и способность к растяжке.

Все тренеры спортивного клуба «Созвездие» — мастера спорта по художественной гимнастике. Их воспитанники становятся членами сборной Алтайского края, победителями и призёрами краевых и всероссийских соревнований. Также здесь работают педагоги по танцевальной и классической хореографии.

Фото: cпортивный клуб «Созвездие»

Юные спортсмены клуба выступают на соревнованиях, ездят на тренировочно-оздоровительные сборы, сдают нормативы, выполняют юношеские и спортивные разряды уже со второго года обучения. И проходят отбор на зачисление в специализированную спортивную школу, где продолжают совершенствовать своё спортивное мастерство.

Клуб имеет два филиала в разных частях города, можно выбрать, где удобнее. Новичкам сразу дадут всё необходимое: скакалки, обручи, мячи, булавы. А первое занятие вообще бесплатное.

Художественная гимнастика — это зрелищный, яркий и красивый вид спорта. Если это и не станет профессией вашей принцессы, то точно сформирует важнейшие для взрослой жизни качества: целеустремленность, дисциплинированность, силу воли, обеспечит крепкое здоровье и спортивную фигуру.

Фото: cпортивный клуб «Созвездие»

«Созвездие»

Адреса: 1-й Балтийский проезд, 9 (СК «Темп»), Тихонова, 33б (санаторий-профилакторий «Станкостроитель»)

Предварительная запись по телефонам: 8-913-081-56-28 или 8-913-222-00-89