Возле объектов барнаульского водоканала уничтожили дикорастущую коноплю

Специалисты барнаульского водоканала, сотрудники полиции и представители администрации Октябрьского района провели ежегодные мероприятия по уничтожению кустов дикой конопли. Растения были ликвидированы на территории площадью 2,2 га рядом с очистными сооружениями канализации.

«Ежегодно в июне-июле мы срезаем и орошаем кусты дикорастущей конопли ядохимикатами для их уничтожения. Кроме того, полиция регулярно проводит рейды на территории иловых площадок, как в летний, так и в зимний период. Поэтому любителям „травки“ делать здесь нечего», — рассказал ведущий специалист ОЭБ «Росводоканал Барнаул» Вячеслав Балашов.

С помощью тракторов из автопарка барнаульского водоканала со специальными распылительными установками, ручных опрыскивателей и косилок-триммеров кусты конопли срезают и поливают специальным ядохимикатом. После таких мер растения погибают, затем их утилизируют.

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