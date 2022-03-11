Кабмин запретил проводить проверки бизнеса до конца 2022 года
Мораторий не будет действовать только на ограниченное количество предприятий
11 марта 2022, 04:14, Илья Звягинцев
Правительство России ввело мораторий на проверки бизнеса до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«В России до конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса», — сказано в сообщении.
Отмечается, что запрет относится к плановым проверкам.
Мораторий не коснётся отдельного ряда объектов в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также промбезопасности.
Проведение проверок допускается только в отдельных случаях, среди которых угроза жизни, безопасности государства и т.д.
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