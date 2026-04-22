22 апреля 2026, 14:15, ИА Амител

Финансовые привычки не обязательно сводятся к строгим самоограничениям, объяснил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. В интервью "Ленте.ру" он перечислил полезные финансовые действия.

Специалист подчеркнул: чтобы повысить финансовую грамотность, важно ставить конкретные цели. Например, можно накопить определенную сумму за год или сократить расходы на ненужные вещи.

Щербаченко отметил, что откладывать деньги нужно сразу после получения дохода. Определите, какую часть дохода можно безопасно отложить, вычтя обязательные расходы.

«Начинайте с 5% дохода и постепенно увеличивайте сумму до 10%, 15% и так далее. Главное — быть последовательным. Это станет привычкой, и вы сформируете финансовую подушку безопасности», — посоветовал экономист.

Он также рекомендовал заранее планировать крупные покупки. Это поможет равномерно распределить финансовую нагрузку. Составьте список покупок и разработайте график достижения целей.

Регулярный анализ расходов — ключевой элемент управления финансами. Проводите еженедельный или ежемесячный анализ трат. Раз в три месяца или полгода делайте более детальный обзор. Это поможет выявить лишние расходы и скорректировать бюджет. Щербаченко советует тратить 15 минут в неделю на анализ и выбирать одну-две категории для сокращения.

«Создайте финансовую подушку на три-шесть месяцев. Рассчитайте обязательные расходы и сделайте доступ к этой подушке гибким. Для этого подойдет накопительный счет или депозит», — добавил Щербаченко.

Чтобы избежать импульсивных покупок, он рекомендовал подождать сутки перед покупкой. Также можно установить лимит на необдуманные траты. Например, ограничьте сумму до 1 или 5 тысяч рублей. Использование кешбэков и бонусов поможет сэкономить.