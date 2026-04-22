В Барнауле выступят Агутин и Варум — звездная пара, ставшая символом настоящей любви

22 апреля 2026, 14:12, ИА Амител

В Барнауле 22 сентября в МСК "Титов-Арена" выступят Леонид Агутин и Анжелика Варум, которые давно стали символом настоящей любви, — пару считают одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе.

«Любовь прекрасна и, как ни странно, действительно, самый главный двигатель всего», — говорит Леонид, обращаясь к Анжелике в жизни и на сцене.

Их трогательные стихи друг другу поклонники цитируют, а совместные песни неизбежно становятся хитами. А они просто продолжают быть вместе и любить: друг друга и музыку, отмечают организаторы концерта.

Зрителей ждут и танцевальные хиты дискотек в модном электронном звучании, и живая музыка в сопровождении группы "Эсперанто" — одного из лучших музыкальных коллективов страны, а также шоу-балета "Лебеди Фанк".

Традиционно концерт звездной пары становится праздником для тех, кто ценит и любит настоящее творчество, музыку, для тех, кто верит в любовь.

Агутин и Варум прекрасно смотрятся вместе и в жизни, и на сцене, неизменно являя собой удивительно гармоничный дуэт. Они умеют говорить о любви так, как никто другой, просто потому, что знают, что это такое.