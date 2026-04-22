В Барнауле выступят Агутин и Варум — звездная пара, ставшая символом настоящей любви

Зрителей ждут и танцевальные хиты в модном электронном звучании, и живая музыка

22 апреля 2026, 14:12, ИА Амител

В Барнауле 22 сентября в МСК "Титов-Арена" выступят Леонид Агутин и Анжелика Варум, которые давно стали символом настоящей любви, — пару считают одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе.

«Любовь прекрасна и, как ни странно, действительно, самый главный двигатель всего», — говорит Леонид, обращаясь к Анжелике в жизни и на сцене.

Их трогательные стихи друг другу поклонники цитируют, а совместные песни неизбежно становятся хитами. А они просто продолжают быть вместе и любить: друг друга и музыку, отмечают организаторы концерта.

Зрителей ждут и танцевальные хиты дискотек в модном электронном звучании, и живая музыка в сопровождении группы "Эсперанто" — одного из лучших музыкальных коллективов страны, а также шоу-балета "Лебеди Фанк".

Традиционно концерт звездной пары становится праздником для тех, кто ценит и любит настоящее творчество, музыку, для тех, кто верит в любовь.

Агутин и Варум прекрасно смотрятся вместе и в жизни, и на сцене, неизменно являя собой удивительно гармоничный дуэт. Они умеют говорить о любви так, как никто другой, просто потому, что знают, что это такое.

Гость

14:42:17 22-04-2026

Это которые замутили любовь в туре "Голосуй или проиграешь"? А сами живут в штате Флорида государство США

Гость

15:40:56 22-04-2026

Гость (14:42:17 22-04-2026) Это которые замутили любовь в туре "Голосуй или проиграешь"?... дада, именно они. Майами - у всех атм недвига, а что такого

Гость

15:28:42 22-04-2026

А что в своей Америке не гастролируют?Как Агутин выразился ,что тут пахнет кремлевскими беляшами.Или там никому не нужны,а здесь можно денежки зарабатывать?

Гость

20:09:00 22-04-2026

Гость (15:28:42 22-04-2026) А что в своей Америке не гастролируют?Как Агутин выразился ,... А чего бы им не зарабатывать, если вы туда сами идете? 😉

Гость

15:36:12 22-04-2026

они так холодны друг к другу, не похоже на любовь

Гость

15:40:22 22-04-2026

ну если их биографию знать и его отношения с отцом жены..то.... очень бы не следовало тут за любовь топить. выгодный бренд и денежный союз всего-то, вот так точнее

Вежливый Человек

17:23:00 22-04-2026

Не дадут им враги России концерт провести - применят модные методы из новостей или ваххабиты с куни-бородами возмутятся

Евгений

18:20:27 22-04-2026

А почему бы не сделать ваххабитам бесплатный вход с гнилыми помидорами?

Гость

19:19:20 22-04-2026

За бесплатно не пойду...ну тышь за 5 заплатят схожу

