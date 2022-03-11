Программы по ремонту и модернизации объектов ЖКХ в Алтайском крае могут урезать

В Алтайском крае не планируют сворачивать или переносить плановые работы по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры, но их объём может снизиться. Об этом сообщил региональный министр строительства и ЖКХ Иван Гилев 11 марта на заседании рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости.

Сейчас в Алтайском крае работают 32 ресурсоснабжающие организации, обеспечение коммунальными услугами проходит в штатном режиме. По словам министра, зависимость этой отрасли от западных материалов и комплектующих низкая.

«В основном [используют] импортные насосы, системы автоматики, газоиспользующее оборудование. Они необходимы для развития, модернизации. Аварийные единицы сейчас у компаний есть. Также работают отечественные производители в Москве, Кургане, Санкт-Петербурге. Но мы критически оцениваем возможность этих городов обеспечить повышенный спрос и производство, поскольку там большая составляющая импортных комплектующих. Это пока риски», — отметил Иван Гилев.

Новости

Прочее Почти 1 млрд рублей выделили на модернизацию объектов ЖКХ на Алтае

По его словам, вопрос выполнения инвестиционных программ по модернизации и реконструкции министерство держит на контроле. Чиновников беспокоит то, что даже отечественные материалы и комплектующие стремительно дорожают. Из-за этого объём работ, запланированный на 2022 год, может снизиться.

«Произошло большое удорожание материалов. Трубная продукция — пластик, металл — есть, но выросли в цене. В части оборудования котельного, насосного есть вопросы поиска аналогов. Мы проводим работу по пересмотру смет и проектных решений. Наверное, здесь тоже будет удорожание. При сохранении существующего финансирования возможно снижение объёма работ», — сказал Иван Гилев.