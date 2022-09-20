Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае рассказал в интервью Дмитрию Негрееву, кто может обратиться к омбудсмену, почему предприниматели тоскуют по ЕНВД, вмешивается ли он в межкорпоративные конфликты, зачем бизнесмены идут в политику и как некоторые разочаровываются.

«Уполномоченный — это власть, которая используется в интересах предпринимателей»

— Андрей Геннадьевич, что это за институт — уполномоченный по защите прав предпринимателей? Это власть или нет?

— Это, безусловно, власть, но не исполнительная и не законодательная. В Алтайском крае уполномоченный назначается Законодательным собранием по представлению губернатора и по согласованию с предпринимательским сообществом и федеральным уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте России. Уполномоченный — это государственный орган, власть, которая используется в интересах предпринимателей.

Основная задача уполномоченного — защита прав предпринимателей в случае нарушения их органами государственной власти всех уровней и местного самоуправления, участие в спорах и разрешение споров между предпринимателями и исполнительной властью. Хотя могут быть споры и с органами законодательной власти — в случае принятия ею законов или нормативно-правовых актов, которые противоречат интересам предпринимательского сообщества. У нас в крае такого не было и, надеюсь, не будет, но в регионах прецеденты есть.

— У вас большой аппарат?

— Пять человек.

— Что с таким небольшим коллективом можно сделать?

— Мы занимаемся жалобами и обращениями предпринимателей. Особенно много их было в связи с антиковидными ограничениями. Предприниматель может направить письменную жалобу, написать на сайт, прийти на приём. Я по этим жалобам обращаюсь уже в органы власти, бывает, что и телефонного звонка хватает.

Иногда приходится подключать прокуратуру, чтобы она провела проверку обращений. Писать в следственные органы, ГУ МВД, судебным приставам, в надзорные органы, если заявления предпринимателей касаются их. С большинством органов у нас заключены соглашения о взаимном сотрудничестве.

Когда предприниматель обращается в суд, мы можем подготовить своё заключение, если считаем, что он прав. Можем выступить третьим лицом в арбитражном процессе. К сожалению, федеральное законодательство не прописывает нашего обязательного участия, поэтому решение об участии уполномоченного в процессе принимает судья.

Зато в этом году приняты изменения в Кодекс об административных правонарушениях, и теперь региональный уполномоченный имеет право выступать в качестве защитника при рассмотрении административных дел. Пока я этим правом не пользовался, но, думаю, это однозначно будет.

Что касается уголовных дел, то уполномоченный может давать свои заключения и посещать подозреваемых предпринимателей в следственных изоляторах. Мы этим правом пользуемся. Уполномоченный может обращаться в соответствующие органы об изменении меры пресечения в отношении предпринимателя. Такие обращения были. Где-то меняли меру пресечения, где-то — нет. У нас, слава Богу, не много предпринимателей находится в СИЗО. Президент транслирует эту ситуацию, чтобы по экономическим составам предпринимателей не заключали под предварительную стражу.

«Я отказываю предпринимателям, когда один бизнесмен жалуется на другого»

Андрей Осипов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

— Когда начиналось дело «Доброго доктора», вы просили освободить фигурантов из-под стражи. Не получилось?

— Тогда не получилось, не согласились с нашим обращением. Но это право у меня есть, и я его использую.

Вообще я отказываю предпринимателям только в тех случаях, когда один бизнесмен жалуется на другого. В межкорпоративные конфликты стараюсь не вмешиваться, за исключением ситуаций, когда второй стороной является монополист.

С двумя монополистами — «Газпром газораспределение Барнаул» и «Алтайкрайэнерго» у нас заключены соглашения. Их суть в том, что если на них будут жаловаться предприниматели, то нужно постараться разрешить спор без обращений в суд и антимонопольную службу. Хотя у нас есть право обращаться и в суд, и в ФАС.

«Мы далеко не всегда пишем «замечаний нет»

— Чем вы ещё занимаетесь, кроме реагирования на жалобы?

— Большой пласт работы — оценка проектов нормативно-правовых актов, которые так или иначе затрагивают предпринимательство, так называемая оценка регулирующего воздействия. Мы рассматриваем большое количество документов и далеко не всегда пишем «замечаний нет».

По Барнаулу у нас были замечания по правилам благоустройства. Были замечания к их проекту краевого закона об ограничении продажи алкогольной продукции в определённые праздники.

Там есть нюансы. Например, праздник проводится в райцентре, а алкоголь нельзя продавать и в отдалённых сёлах. Всё должно быть разумно. Этот проект в результате отправлен на доработку.

У уполномоченного так же есть право законодательной инициативы, и два раза я им уже пользовался. В прошлом году это касалось изменения закона о патентной системе в части площади торгового зала до 150 квадратных метров. Получалось так, что патент распространялся не на торговый зал, а на все помещения магазина. Нужно было уточнить, и мы вместе с фракцией «Единая Россия» это сделали.

В этом году, в августе, совместно с профильным комитетом Законодательного собрания мы внесли изменения по налогу на имущество организаций. Губернатор Виктор Петрович Томенко нас поддержал. Теперь из налоговой базы по кадастровой стоимости вычитается 300 квадратных метров площади. Если, например, объект у предпринимателя 500 «квадратов», то с 1 января 2023 года налогом будет облагаться 200 квадратных метров.

Эта льгота касается юридических лиц. ИП платят налоги как физические лица, поэтому льготы в отношении них должны принимать муниципалитеты. За ними — следующий шаг.

Над всеми инициативами мы работаем вместе с предпринимательским сообществом. Если вспоминать ковид, то мы вместе с бизнес-объединениями обращались к губернатору по вопросам поддержки предпринимателей. Например, решение Виктора Петровича о льготах по аренде было реакцией именно на такое письмо.

«От величины бизнеса и формы собственности ничего не зависит»

Андрей Осипов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

— Я правильно понимаю, вы начинаете действовать, когда к вам поступает жалоба или обращение?

— По конкретным случаям — да. Но есть и упреждающие моменты, когда мы видим, что проблема назрела и её нужно решать. Мы же постоянно общаемся с предпринимателями, знаем ситуацию, и часто никакого формального обращения не нужно.

— А кто к вам может обратиться?

— Любой предприниматель, причём как зарегистрированный в Алтайском крае, так и имеющий регистрацию в другом субъекте, но работающий у нас.

— Это должен быть обязательно собственник бизнеса?

— Не обязательно. Это может быть и собственник, и наёмный руководитель, и индивидуальный предприниматель. К самозанятым мы формально не имеем отношения, но позиция федерального уполномоченного заключается в том, что по духу это предприниматели и наши клиенты. Если будут обращаться, мы им не будем отказывать.

— Андрей Геннадьевич, ваша деятельность касается всего бизнеса или только того, который называют МСП?

— Любой может обратиться.

Обращался директор «Кучуксульфата» по известному делу о передаче предприятия в собственность государства. К сожалению, дело закончилось так, как оно закончилось. Но я думаю, что оно ещё не закончилось.

Повторю, любой может обратиться, от величины бизнеса и формы собственности ничего не зависит. Среди наших партнёров — Союз промышленников. Оба его руководителя — председатель правления Виктор Адольфович Герман и исполнительный директор Виктор Алексеевич Мещеряков — активно участвуют во всех наших мероприятиях.

«Губернатор принимал решения не просто исходя из позиций Роспотребнадзора или личных»

Андрей Осипов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

— Вы уже вскользь затронули тему ковида. Бизнес сильно пострадал во время пандемии или проблемы были преувеличены?

— Нет, пострадал сильно. Мне пришлось этой проблемой заниматься, ещё будучи депутатом, заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании. Мы это не афишировали, но в связке с бизнесом, с моим предшественником на посту уполномоченного Павлом Аркадьевичем Нестеровым отрабатывали предложения, которые на оперативном штабе транслировали через председателя Заксобрания Александра Алексеевича Романенко. В том числе предложения по снятию тех или иных ограничений. И губернатор принимал решения не просто исходя из позиций Роспотребнадзора или своих личных. Мы старались до него доносить мнение предпринимательского сообщества.

Мои избиратели, владельцы магазинов оптики тогда на меня вышли: магазины оптики были закрыты. Но они торгуют товарами первой необходимости, там же не только брендовые солнцезащитные очки! Они говорят: мы готовы принимать по записи, разрешите работать! И ограничение было снято.

«Получается, что предприниматель в деревне не может продавать обувь»

Андрей Осипов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

— Когда вы стали уполномоченным по правам предпринимателей, в качестве главной проблемы звучало налогообложение, уходил ЕНВД. Какая проблема сегодня главная?

— Проблема налогообложения в любом случае остаётся. Да, острота ушла, но многие до сих пор ностальгируют по ЕНВД, особенно те, кто не смог перейти на патент. Для юридических лиц остались либо «упрощёнка», либо общая система, для них налоги выросли.

Сейчас мы отрабатываем с федеральным центром и ждём ответа от Совета законодателей по одной поправке в Налоговый кодекс. По патентной системе можно вести много видов деятельности, но есть те, которые вести нельзя. Индивидуальный предприниматель не может работать на патенте, если он реализует лекарственные средства, обувь и частично — меховые изделия, потому что они маркируются. Но маркируются и молоко, и вода, и пиво, и БАДы. Чуть ли не все товары будут выходить на маркировку, государство пытается всё легализовать.

В мае на конференции у федерального уполномоченного в Москве я разговаривал с начальником департамента налогового планирования Минфина, который этим вопросом занимается, и спросил, почему на эти три вида запрет? Получается, что предприниматель в деревне не может продавать обувь. Если он на патенте, ему запрещено, либо он должен переходить на упрощённую систему, а это невыгодно.

То же самое касается маленьких аптек на селе. Его этот вопрос заинтересовал, и мы начали работать. Может быть, на октябрьской сессии Заксобрания выйдем с законодательной инициативой в Госдуму.

«Или водоканал у нас хороший, или предприниматели терпеливые»

Андрей Осипов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

— А что это за индекс административного давления, который недавно появился?

— Его уже три года считает аппарат федерального уполномоченного, это их разработка. Участвуют восемь основных федеральных контрольно-надзорных органов, начиная с Роспотребнадзора и заканчивая Росздравнадзором. По итогам составляется рейтинг регионов. В 2019 году мы были на 62-м месте, в 2020 — на 6-м, в 2021 году — на 13-м. Большинство контрольно-надзорных органов, зная, что будет составляться такой рейтинг, уже смотрят на количество своих контрольно-профилактических мероприятий, штрафов.

С этого года индекс административного давления учитывается Агентством стратегических инициатив для оценки инвестиционной привлекательности регионов.

— Андрей Геннадьевич, как вы считаете, есть какие-то специфические проблемы, характерные только для бизнеса нашего края? Или везде проблемы одинаковы?

— Наверное, каких-то специфических проблем, которые были бы только у нас, нет. У всех плюс-минус одинаково. Есть, конечно, различия, но они никакими закономерностями не объясняются. У кого-то из коллег — очень много обращений по водоканалу. У нас — нет. Или водоканал у нас хороший, или предприниматели терпеливые.

«Да ну, какая господдержка, пробовали, ничего хорошего нет»

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— Вы анализируете, как наш бизнес пользуется федеральными и региональными мерами поддержки?

— Мы вместе с управлением по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры всегда показываем бизнесу эти меры поддержки и объясняем, что ими надо пользоваться. Уже больше двух лет между волнами пандемии ездим с начальником управления Александром Сергеевичем Евстигнеевым в районы и проводим день уполномоченного в муниципальном образовании. Александр Сергеевич как раз там рассказывает о господдержке. Двадцать таких дней уже провели.

Конечно, предприниматели пользуются господдержкой, но сказать, что все, нельзя. Представители бизнеса упрекают государство: лучше бы налоги уменьшили. Но пока власть использует господдержку.

Недавно в рамках дня Законодательного собрания в Тальменском районе я был в Курочкино. Там есть мебельная фабрика. Ею владеет семья, фабрика у них с 2002 года. Хозяйка говорит: у нас всё волнами, кредит возьмём, что-то приобретём — у нас всплеск, потом кредит отрабатываем. Я спросил, а господдержкой пользуетесь? Она: да ну, какая господдержка, пробовали, ничего хорошего нет. А когда пробовали? В 2008 году. Почитали, увидели, что там всё сложно и даже не стали просить. Вот сейчас с кредитом рассчитаемся, будем новый брать. Я ей говорю, что у нас через Фонд поддержки предпринимательства можно взять кредит под меньший процент, чем в банке. Удивляется.

И, к сожалению, многие предприниматели считают, что господдержка — это сложно. Информации вроде бы много, но, наверное, её не хватает.

«Я же из комсомола — хотелось заниматься общественной работой»

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— Вы сами долгое время занимались бизнесом. Что вас подвигло пойти в политику, а затем и уйти из бизнеса?

— В 2000 году, мне тогда было 36 лет, я достаточно активно работал в Ленинском районе, был одним из соучредителей районного совета предпринимателей. Было ощущение, даже не про политику, а про то, что надо в городскую думу идти — предпринимателей там маловато. Тогда же Владимир Николаевич Баварин (глава администрации Барнаула в 1991-2003 годах, — прим. ред.) думу формировал по принципу учителя-врачи. Предпринимателей нас было, наверное, двое — я и Роман Строителев.

Конечно, было желание публичности. Но я же из комсомола, был в мединституте заместителем секретаря комитета ВЛКСМ — хотелось заниматься общественной работой. Созыв в городской думе прошёл, и Владимир Яковлевич Каднай (секретарь крайкома ВЛКСМ, — прим. ред.), которого я хорошо знал по комсомольской работе, предложил баллотироваться в Законодательное собрание по списку блока «За наш Алтай». А потом стал избираться по одномандатному округу, причём сельскому.

В 2010 году от Ивана Ивановича Лоора (председатель краевого Законодательного собрания в 2008-2016 годах, — прим. ред.) поступило неожиданное предложение — возглавить правовой комитет. Тогда Даниил Владимирович Бессарабов ушёл с должности председателя в вице-губернаторы.

«Я в бизнесе был двадцать лет»

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— У вас тогда не было юридического образования?

— Не было, только медицинское. К тому времени я заведовал в медицинском университете кафедрой экономики и менеджмента на факультете экономики и управления здравоохранением. А в 2014 году окончил Алтайскую академию экономики и права, жизнь заставила.

Что касается ухода из бизнеса. После выборов 2011 года я стал работать в Законодательном собрании на постоянной основе. Раз в десять лет нужно менять обстановку, работу. У меня, по крайней мере, так в жизни происходит.

Когда собственник уходит из бизнеса, если бизнес живой и он не продаётся, всегда встаёт вопрос, а кто будет заниматься? У меня к этому времени до этого уровня вырос старший сын Евгений. И этот фактор — кто будет заниматься — в 2011 году меня уже не тормозил. Сын спокойно возглавил «Аско-Мед-Плюс».

— Вы помогаете ему?

— Нет. Я и права не имею, потому что занимаю государственную должность, и необходимости нет. В компании всё намного лучше, чем тогда, когда там был я. В этом плане я уже не волнуюсь.

В 2020 году поступило предложение стать уполномоченным по правам предпринимателей — опять к вопросу о десятилетке, почти через десять лет. Для меня это тоже было интересно, определённые перемены должны были произойти. Тем более эта сфера мне хорошо знакома, я в бизнесе был двадцать лет, с 1990 года. С прокуратурой, контрольно-надзорными органами, силовыми структурами работал как председатель правого комитета.

«В основном депутаты — это люди с высокой социальной ответственностью»

— Вы сказали, что в городской думе было два предпринимателя. С тех пор ситуация изменилась, их стало гораздо больше и в гордуме, и в Законодательном собрании. Что это даёт бизнесменам? Они вкладывают деньги, порой немалые, в избирательные кампании, в округа. Как эти затраты окупаются?

— Да, действительно, некоторые думают, что, став депутатами, они смогут что-то решить для себя, что, например, в Законодательном собрании деньги делят. Быстро разочаровываются. Раньше считалось, что есть некая депутатская неприкосновенность, но её фактически никогда не было, а сейчас тем более нет.

В районах некоторые предприниматели-депутаты, как только доходит до декларирования доходов, снимают полномочия. Говорят: как я своим избирателям покажу, что у меня есть? Ведь если человек — индивидуальный предприниматель, все средства производства у него в собственности.

Я думаю, идут в депутаты не для того, чтобы что-то для себя порешать. В основном депутаты, по крайней мере, в нашей фракции, в «Единой России», — это люди с высокой социальной ответственностью.

«Отец мне передал свой опыт»

Андрей Осипов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

— Я помню, когда вы стали депутатом городской думы, вам много помогал отец (Геннадий Ильич Осипов работал редактором на радио ГТРК «Алтай», — прим. ред.). Какую он роль сыграл в вашем становлении как политика?

— Он в 1990 году вышел на пенсию и уволился с краевого радио. «Аско-Мед» только-только начинался, кому-то надо было заниматься СМИ и рекламой, и он пришёл ко мне работать. Тогда же ещё никто не знал, что такое страховая медицина, вакцинация. Отец сыграл в пиаре этих вещей большую роль.

В 1995 году, когда Николай Фёдорович Герасименко (депутат Государственной Думы II, III, IV, V, VI, VII созывов, — прим. ред.) первый раз баллотировался в Госдуму, Геннадий Ильич был у него политтехнологом. Когда в 1996 году были президентские выборы, отца администрация края привлекла работать на Ельцина.

Так что, когда я в 2000 году решил баллотироваться в городскую думу, отец уже многое умел. Он мне очень серьёзно помогал и передал свой опыт.

А потом, наверное, благодаря отцу, я в школе и в институте занимался журналистикой, работал на радио. Недавно удивил коллег с «Маяка». Они меня пригласили на утреннюю передачу, объясняют — это микрофон, не надо его бояться. Я им говорю: я в этой студии начинал прямые эфиры в 1980-х годах.

Радиопередачи же всегда выходили в записи, а в 1980-х начали от этого уходить. Анатолий Муравлёв, Павел Лозовой (редакторы краевого радио, — прим. ред.) — я с ними работал со своими материалами по мединституту, по стройотрядам. Это был хороший опыт, который мне и сейчас часто помогает.

Кто такой Андрей Осипов?

Андрей Осипов родился 22 апреля 1964 года в Барнауле. С золотой медалью окончил среднюю школу № 22, с отличием — Алтайский государственный медицинский институт. Кандидат медицинских наук. В 1991 году создал компанию «Аско-Мед». Избирался депутатом Барнаульской городской Думы и депутатом краевого Законодательного собрания четырёх созывов. 27 ноября 2020 года постановлением Законодательного собрания назначен на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.