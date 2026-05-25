Громкое дело бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева направлено на пересмотр
Восьмой кассационный суд обязал Центральный райсуд заново разобраться в вопросе изъятия собственности осужденного экс-чиновника
25 мая 2026, 11:33, ИА Амител
Вопрос о конфискации имущества бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева отправлен на пересмотр. Материалы дела 21 мая передали в Центральный районный суд, сообщается в судебной картотеке.
Решение о новом разбирательстве принял Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Он обязал первую инстанцию разобраться с имущественными вопросами по одному из эпизодов. В карточке дела уточняется, что судье предстоит устранить "сомнения и неясности, возникающие при исполнении приговора". Дата заседания пока не назначена.
Антон Шеломенцев сейчас отбывает срок в колонии строгого режима в Новосибирской области. В 2025 году его признали виновным по трем статьям:
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получение взятки в особо крупном размере;
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легализация денег в крупном размере;
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получение взятки в крупном размере.
Суд приговорил экс-чиновника к восьми с половиной годам колонии, штрафу в 2,1 млн рублей и пятилетнему запрету занимать госдолжности.
По версии обвинения, Шеломенцев брал взятки с двух бизнесменов: Олега Бесчастного (за выгодные маршруты для пассажирских перевозок) и Дениса Илюшина (за покровительство по госконтрактам). Посредником в обеих сделках выступил бывший подчиненный Шеломенцева Сергей Щукин. Все стали фигурантами уголовных дел.
12:16:57 25-05-2026
пятилетнему запрету занимать госдолжности - , те. не совсем не занимать, а всего лишь на пять лет
12:24:48 25-05-2026
Его дело живо по сей день - вот администрация ответы выдает: они не открывают другие маршруты т.к произойдет перераспределение пассажиропотока, снижение экономической эффективности и как следствие уменьшение выпуска транспорта для работы на линии, увеличение интервала движения между следующими друг за другом подвижными единицами. Реализация данных мероприятий приведет к обоснованным жалобам среди жителей города. (Курышин АА.) И не возобновят ни 17, ни 19, ни 24. 29, 37 маршруты
12:30:15 25-05-2026
Свободу Юрию Деточкину!
13:01:43 25-05-2026
Позорище. А честно выйти на свободу раньше через СВО. Что кишка тонка? Если так хочется пораньше выйти и занимать должности.... Сидел бы спокойно и сидел. Освободился бы устроился в какую-нибудь дорожную компанию на нормальную должность. Что дёргается то?
14:27:56 25-05-2026
Создается ощущение приступной природы власти.
15:24:14 25-05-2026
Вежливый Человек (14:27:56 25-05-2026) Создается ощущение приступной природы власти.... скорее это естественный процесс сменяемости: назначили, украл, поймали, сел, вышел по удо - честнейший человек (бабки легализованы...). Вспоминаю Вольфыча: "Это Россия!"
16:02:01 25-05-2026
Президент в Китай ездил. С Си Цзинь Пином беседы беседовал. Мож переймет у них опыт работы с плохими чиновниками... Помню из школьной истории какой-то император неугодным чиновникам отсылал шелковый шнурок...
16:05:37 25-05-2026
Так как бардак с ОТ в Барнауле продолжается, то вывод: или не того посадили (но верится в это с трудом) или не всех.