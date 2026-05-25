Громкое дело бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева направлено на пересмотр

Восьмой кассационный суд обязал Центральный райсуд заново разобраться в вопросе изъятия собственности осужденного экс-чиновника

25 мая 2026, 11:33, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Вопрос о конфискации имущества бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева отправлен на пересмотр. Материалы дела 21 мая передали в Центральный районный суд, сообщается в судебной картотеке.

Решение о новом разбирательстве принял Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Он обязал первую инстанцию разобраться с имущественными вопросами по одному из эпизодов. В карточке дела уточняется, что судье предстоит устранить "сомнения и неясности, возникающие при исполнении приговора". Дата заседания пока не назначена.

Антон Шеломенцев сейчас отбывает срок в колонии строгого режима в Новосибирской области. В 2025 году его признали виновным по трем статьям:

получение взятки в особо крупном размере;

легализация денег в крупном размере;

получение взятки в крупном размере.

Суд приговорил экс-чиновника к восьми с половиной годам колонии, штрафу в 2,1 млн рублей и пятилетнему запрету занимать госдолжности.

По версии обвинения, Шеломенцев брал взятки с двух бизнесменов: Олега Бесчастного (за выгодные маршруты для пассажирских перевозок) и Дениса Илюшина (за покровительство по госконтрактам). Посредником в обеих сделках выступил бывший подчиненный Шеломенцева Сергей Щукин. Все стали фигурантами уголовных дел.