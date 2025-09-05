4 сентября 2025 года в Алтайском краевом суде начали рассматривать апелляцию по делу Антона Шеломенцева

Бывший заместитель мэра Барнаула Антон Шеломенцев, которого ранее приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима по статье о мошенничестве, не согласился с решением Центрального районного суда. Он назвал свой приговор незаконным, призвал его пересмотреть и вынести оправдательное решение. Об этом экс-чиновник заявил в Алтайском краевом суде, где 4 сентября 2025 года начали рассматривать апелляцию по делу.

Справка: 6 июня 2025 года Центральный районный суд признал Антона Шеломенцева виновным в получении взяток на общую сумму 2,6 млн рублей от перевозчика Олега Бесчастного (2 млн рублей) и директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина (две взятки – 250 и 350 тысяч рублей). Шеломенцев получил восемь с половиной лет колонии строгого режима со штрафом 2,1 млн рублей. При этом своей вины в совершении преступлении он так и не признал.

"Ничего не знал"

На заседании в Алтайском краевом суде 4 сентября Шеломенцев высказал свое отношение к вынесенному еще в июне приговору. В начале своей речи подсудимый сказал: "Приговор незаконен и подлежит отмене". Он отметил, что Сергей Щукин (который значится в деле посредником) в ходе следствия оговорил его и тем самым избежал более сурового наказания. По словам бывшего вице-мэра Барнаула, суд установил, что Щукин накануне своего увольнения подписал и выдал перевозчику Олегу Бесчастному (первый взяткодатель) свидетельства на пятилетнюю работу на маршрутах общественного транспорта. Именно за эти свидетельства Бесчастный и дал Щукину две взятки, настаивает подсудимый. Деньги Шукин потратил (тремя платежами на сумму 2,3 млн рублей) на оплату годовой аренды земельного участка на ул. Власихинской, 137 (этот же участок фигурирует в эпизоде с получением взяток от второго взяткодателя Дениса Илюшина), сказал Шеломенцев.

«Я об этих свидетельствах ничего не знал и со спокойной душой в 2021 году в целях обновления подвижного состава организовал конкурс по маршрутам № 41 и 78, который Бесчастный проиграл. По результатам этого конкурса на линию впоследствии вышел другой перевозчик на новых автобусах. Если бы я знал, что Щукин выдал Бесчастному свидетельства, мне как председателю комитета пришлось бы через суд их аннулировать и только потом проводить конкурс», – отметил Шеломенцев.

По словам подсудимого, его слова подтверждаются выданными Бесчастному свидетельствами, судебными экспертизами диалогов Щукина с Бесчастным и с Шеломенцевым, графиками оплаты земельного участка на Власихинской, 137, и показаниями Бесчастного, который говорил, что обещал ему помочь именно Щукин, который в итоге "обманул" перевозчика.

Также подсудимый сказал, что Денис Илюшин делал проект именно для Сергея Щукина, а не для Шеломенцева, и "все доказательства это подтверждают".

"Прошу восстановить справедливость"

Подсудимый подчеркнул, что суд первой инстанции исказил обстоятельства дела. Например, Шеломенцев отметил, что в приговоре неверно изложены свидетельские показания жены второго взяткодателя Дениса Илюшина. В них якобы сказано, что сумма взятки, которую дал Илюшин, "является штрафными санкциями на основании обязательств перед Шеломенцевым". При этом на суде Илюшина говорила, что не знает бывшего вице-мэра и что деньги за просрочку проекта предназначались и передавались Щукину, сказал Шеломенцев. Чтобы это подтвердить, он предложил прослушать аудиозапись выступления свидетеля Илюшиной. Правда, апелляционный суд в этом ходатайстве Шеломенцеву в итоге отказал, так как материалы допроса Илюшиной и так есть в протоколах судебных заседаний.

Кроме того, Шеломенцев рассказал суду о том, что Илюшины отсылали следователю письмо, в котором упомянули в том числе о штрафных санкциях. И этот абзац из письма в итоге вырезали, подчеркнул Шеломенцев.

Кроме того, подсудимый напомнил, что из 15 свидетелей только Сергей Щукин заявил о причастности к преступлению Шеломенцева. Бесчастный и Илюшин указали на непричастность бывшего вице-мэра к преступлению, отметил подсудимый. Таким образом, "напрашивается вывод, что следствие шло по ложному пути", заявил Шеломенцев.

«На основании чего суд вынес обвинительный приговор? На основании лживых, неподтвержденных показаний Щукина? Или на основании слов взяткодателей, свидетелей, судебных экспертиз, говорящих о моей невиновности? Или на основании вещественных доказательств с исчезающим абзацем, который свидетельствует о моей невиновности? В материалах дела нет ни одного доказательства моей вины – напротив, все они подтверждают мою невиновность. С учетом изложенного прошу восстановить справедливость, приговор Центрального районного суда отменить, вынести оправдательное решение», – сказал Шеломенцев.

Ранее бывший вице-мэр высказывал свое отношение к обвинению в последнем слове.

"Установлены не действия, а противодействия"

Адвокат Шеломенцева Евгений Сергутов также отметил, что в ходе судебных заседаний осталось неясным, в чем именно заключалось покровительство Бесчастному со стороны подсудимого. Напротив, Шеломенцев решил провести конкурс, "тем самым усугубив позицию Бесчастного, так как последний понимал, что конкурс не выиграет никогда", сказал защитник. Также никакого давления на перевозчиков и другой помощи Шеломенцев Бесчастному не оказывал, подчеркнул Сергутов.

«Между взяткодателем и взяткополучателем должны быть согласованы конкретные действия, за которые передаются деньги либо сейчас, либо в последующем. А у нас установлены не действия, а противодействия. И говорить о каком-то покровительстве, мне кажется, несколько недопустимо. Ни одного действия со стороны комитета в угоду компаниям Бесчастного сделано не было. Напротив, все было сделано иначе, нежели обсуждалось между Щукиным и Бесчастным», – отметил Сергутов.

По словам адвоката, конкурс по определению перевозчика был основан на объективных оценках, которые выставляла комиссия, поэтому повлиять на него было нельзя, уверен Сергутов. А значит, помочь Бесчастному победить в конкурсе Шеломенцев не мог и денег у перевозчика чиновник не брал, настаивает защитник. Автомобиль Subaru Outback (на который, как считает следствие, Шеломенцев потратил переданную взятку) чиновник купил на деньги, которые дал ему в долг приятель по фамилии Смогунов, отметил адвокат.

Директору компании "Запсиб-Мост" Денису Илюшину Шеломенцев тоже не покровительствовал, убежден Сергутов. Он добавил, что первые показания Илюшина, в которых бизнесмен признался в даче взятки, не могут быть легитимными и ложиться в основу приговора, так как "Илюшин фактически в показаниях изобличает себя в совершенном преступлении".

Кроме того, Сергутов напомнил и о том, что в Томске Илюшина обвиняют только в даче одной взятки в размере 250 тысяч рублей. Однако в приговоре Шеломенцеву приписывают получение от Илюшина еще 350 тысяч рублей в виде проекта для складов. Поэтому адвокат ходатайствовал суд предоставить постановление о привлечении Илюшина в качестве обвиняемого по уголовному делу, чтобы разобраться, в чем именно Илюшина обвиняют и какие эпизоды фигурируют в деле. Однако суд в этом ходатайстве Сергутову также отказал.

Чего добиваются защита и обвинение?

Всего на приговор Центрального районного суда было подано три жалобы. Первые две подали Шеломенцев и его адвокат, а третью – гособвинитель. В апелляции Шеломенцев и его защитник пытаются добиться вынесения нового, на этот раз оправдательного приговора. Гособвинение, напротив, требует ужесточить наказание и дать Шеломенцеву 11 лет лишения свободы со штрафом 25 млн рублей и с пятилетним лишением права занимать должности на госслужбе. Собственно, такой срок прокурор и запрашивал для Шеломенцева на суде первой инстанции.

Пока решение по делу суд еще не вынес. На суде 4 сентября было решено не проводить судебное следствие по делу и не рассматривать доказательства. Соответственно, на следующем заседании апелляционного суда, которое состоится 11 сентября, начнутся прения сторон. А затем апелляционный суд вынесет свое решение.

В чем обвиняют Шеломенцева?

Следствие считает, что Шеломенцев в 2020 году получил от перевозчика Олега Бесчастного через посредника Сергея Щукина взятку 2 млн рублей за помощь в получении маршрутов общественного транспорта № 41 и 78, которые бизнесмену так и не достались. Правоохранители убеждены, что 1,2 млн рублей Шеломенцев "отмыл", купив на них автомобиль Subaru Outback, а остальные 800 тысяч рублей передал за посредничество Щукину.

Также в деле фигурируют две взятки от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. Следком считает, что в феврале 2020 года Шеломенцев и Щукин решили построить в Барнауле склады для хранения инертных материалов. Составить проект для них они попросили Дениса Илюшина. В итоге Илюшин разработал документацию с номинальной ценой 350 тысяч рублей. При этом денег за работу он не взял, а выполнил ее в обмен на покровительство Шеломенцева при заключении госконтрактов. Вторую взятку от Илюшина Шеломенцев получил уже в денежном выражении, она составила 250 тысяч рублей. Передал ее Илюшин снова через Сергея Щукина, опять же за помощь в заключении госконтрактов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Что с другими фигурантами дела?

Первым приговор 2 октября 2024 года вынесли посреднику Шеломенцева Сергею Щукину. Ему дали пять лет условно со штрафом 2 млн рублей. Однако прокуратура это решение оспорила и 20 декабря 2024 года Алтайский краевой суд приговорил Щукина к трем годам строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Теперь защита Щукина намерена оспорить решение в Восьмом кассационном суде Кемерова 18 сентября.

19 декабря 2024 года свой приговор получил и перевозчик Олег Бесчастный – ему назначили штраф в размере 40 млн рублей, также у предпринимателя арестовали три легковых автомобиля и 16 автобусов на общую сумму более 52 млн рублей. Прокуратура приговор также оспорила и потребовала дать Бесчастному восемь лет колонии строгого режима со штрафом шесть миллионов рублей и трехлетним лишением права заниматься деятельностью в сфере сухопутного пассажирского транспорта в коммерческих организациях. 27 февраля 2025 года Алтайский краевой суд приговор Бесчастному отменил и отправил дело на пересмотр в Индустриальный районный суд. Там дело рассматривали, однако процесс в итоге приостановили, так как Бесчастный ушел на СВО.

Кроме того, сейчас в Октябрьском районном суде Томска продолжается суд над Денисом Илюшиным. Следующее заседание по делу состоится только 8 сентября 2025 года, сейчас там изучают доказательства стороны защиты.