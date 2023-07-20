Губернатор Томенко проверил внедрение сельского стандарта в Тальменке

Глава региона посетил Тальменский район, где осмотрел новую школу и агропредприятие, в котором в будущем поселят шесть тысяч коров

20 июля 2023, 20:18, ИА Амител

















































Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 20 июля, посетил Тальменку. Там он осмотрел новую школу, которая откроется 1 сентября. Кроме того, он посетил агропредприятие, в котором планируют поселить шесть тысяч коров. В ходе своей поездки глава региона отметил важность поддержки таких организаций и их роль в развитии сел края.

Сначала Томенко осмотрел новую школу на 550 мест, которая начнет работу с первого дня учебного года. В новом здании – большая библиотека, два спортзала с раздевалками и душевыми комнатами, актовый зал с костюмерными, просторная столовая с современным оборудованием. Сейчас рабочие продолжают благоустройство прилегающей территории с площадками для активного отдыха и спорта.

В рамках проекта было выделено 725 млн рублей из федерального и краевого бюджетов, а работы велись по государственной краевой программе "Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края".

Всего за последние пять лет в Алтайском крае отремонтировали 444 школы и заново построили 10 учебных заведений. В сентябре этого года свои двери откроют новые школы не только в Тальменке, но и в Барнауле, во Власихе, Покровке Родинского района.

Губернатор подчеркнул, что "алтайский сельский стандарт" должен включать в себя развитие всей инфраструктуры сел – не только школ и детсадов, но и больниц, домов культуры, дорог и других объектов.

"Мы много говорим об "алтайском сельском стандарте" – о том, что школы, детские сады у нас должны быть достойные в сельской местности. Но то, что мы увидели в Тальменке, выходит из стандарта далеко. Мы посмотрели, условия для учебы, для развития, для раскрытия личности просто невероятные", – сказал Томенко.

























Фото: Антона Федотова

После глава региона посетил новое агропредприятие, которое возводит "ЭкоНиваАлтай". Современный животноводческий комплекс более чем на шесть тысяч коров полностью введут в эксплуатацию к концу 2024 года. Проект создаст в селе 160 новых рабочих мест.

"Запуск проекта с объемом инвестиций в размере 3,5 миллиарда рублей позволит увеличить производство молока на 56 тыс. тонн. Планы грандиозные! Такие предприятия становятся мощными драйверами развития наших сел", – сказал Томенко.

Кроме того, уже подготовлен проект и техническая документация на строительство примыкания к трассе Тальменка – Ларичиха до комплекса протяженностью 1,5 км.

Инвестиции в агропредприятия позволяют развивать экономику алтайских сел. Всего за последние пять лет в животноводство региона вложили 14 млрд рублей, из которых половина – в прошлом году. Это стало возможно, в том числе, благодаря госпомощи, которая оказывается властями предприятиям сельского хозяйства. В частности, только на техническое перевооружение животноводства выделено более 1 млрд рублей господдержки.