НОВОСТИПроисшествия

Хоккеист умер прямо на льду в Москве

На месте не оказалось скорой, чтобы ему помочь

12 ноября 2023, 14:20, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В Москве скончался хоккеист любительской хоккейной лиги. Это произошло прямо во время матча, пишет Baza.

61-летний игрок ХК "Армата" Михаил Янчишин по ходу игры потерял сознание и рухнул на лед. Врачей скорой помощи рядом в этот момент не оказалось, пришлось вызывать медиков и ждать, пока они приедут.

Спасти мужчину не смогли. Предположительно, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Происшествия Хоккей Спорт

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

15:07:43 12-11-2023

Заголовок прочитал думал игрок под номером 11

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:58 12-11-2023

Опять!?... ну хоть умер занимаясь любимым делом... и не мучился... и то слава богу!..

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:31:38 13-11-2023

61-летний --- в 61 осторожно надо

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:42:31 13-11-2023

Отмучился хоккеист.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров