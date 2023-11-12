Хоккеист умер прямо на льду в Москве
На месте не оказалось скорой, чтобы ему помочь
12 ноября 2023, 14:20, ИА Амител
Кадр из видео
В Москве скончался хоккеист любительской хоккейной лиги. Это произошло прямо во время матча, пишет Baza.
61-летний игрок ХК "Армата" Михаил Янчишин по ходу игры потерял сознание и рухнул на лед. Врачей скорой помощи рядом в этот момент не оказалось, пришлось вызывать медиков и ждать, пока они приедут.
Спасти мужчину не смогли. Предположительно, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
15:07:43 12-11-2023
Заголовок прочитал думал игрок под номером 11
16:07:58 12-11-2023
Опять!?... ну хоть умер занимаясь любимым делом... и не мучился... и то слава богу!..
07:31:38 13-11-2023
61-летний --- в 61 осторожно надо
07:42:31 13-11-2023
Отмучился хоккеист.