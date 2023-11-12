Хоккеист умер прямо на льду в Москве

На месте не оказалось скорой, чтобы ему помочь

12 ноября 2023, 14:20, ИА Амител

Кадр из видео

В Москве скончался хоккеист любительской хоккейной лиги. Это произошло прямо во время матча, пишет Baza.

61-летний игрок ХК "Армата" Михаил Янчишин по ходу игры потерял сознание и рухнул на лед. Врачей скорой помощи рядом в этот момент не оказалось, пришлось вызывать медиков и ждать, пока они приедут.

Спасти мужчину не смогли. Предположительно, причиной смерти стали проблемы с сердцем.