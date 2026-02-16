Какой колледж выбрать в Барнауле? Пять советов для родителей и подростков

Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы ребенок получил не только диплом, но и реальные профессиональные навыки

Алтайский бизнес-колледж / Фото: Илья Пануров

Еще немного и перед выпускниками школ 2026 года встанет вопрос: куда пойти учиться. Многие будут подавать документы в колледжи, тем более выбирать есть из чего — в Барнауле множество учебных заведений, предлагающих качественное среднее образование. Но чтобы решение было по‑настоящему взвешенным, стоит учесть несколько важных факторов. В Алтайском бизнес‑колледже рассказали, на что обратить внимание при выборе учебного заведения и какие возможности для студентов есть в самом АБК.

1. Актуальность специальностей

Первый и самый важный критерий — соответствие программ реальным запросам работодателей. Чтобы было потом куда пойти работать, говорят в АБК.

Например, одно из самых популярных направлений — правоохранительная деятельность, где готовят сотрудников для силовых структур. Также студентов сегодня интересует интернет‑маркетинг. Выпускники направления могут стать маркетологами, которые выстраивают стратегии продвижения, или копирайтерами.

На подъеме и индустрия игр с киберспортом. Здесь выпускники находят себя в роли контент‑продюсеров, курирующих создание игрового контента, или менеджеров стрим‑платформ, отвечающих за развитие онлайн‑сообществ.

Стабильно нужны профессионалы в продажах недвижимости (инвест‑менеджеры и агенты) и в товароведении (аналитики продаж и менеджеры по закупкам). Не сдают позиций и традиционные сферы — юриспруденция и финансы.

Все это можно освоить в АБК — как очно, так и заочно.

Алтайский бизнес-колледж / Фото: Илья Пануров

2. Практика

Знать — не значит уметь. Очень важно, чтобы студенты проходили практику непосредственно в профессиональной среде, в реальных компаниях. Уточните, с какими организациями сотрудничает учебное заведение, какой будет практика и в каком объеме, советуют в АБК.

В самом колледже сотрудничают с юридическими фирмами и агентствами недвижимости, торговыми организациями, диджитал-агентствами и органами власти, а также с различными спикерами и тренерами. Помимо практики, ребята регулярно участвуют в мастер-классах и тренингах. А еще посещают бесплатные мероприятия, помогающие прокачать как профессиональные, так и личностные навыки.

В бизнес-колледже есть курс "Искусство самопрезентации", ребята могут работать в студенческом диджитал‑агентстве. Результат — выпускник, который не просто владеет профессией, но и умеет вести переговоры, презентовать идеи и работать в команде. Что крайне важно на рынке труда.

3. Внеучебная среда и развитие

В АБК напоминают, что молодежь сегодня очень разносторонняя и им мало просто учебы. В идеале, чтобы в колледже были кружки и секции для самореализации и всестороннего развития.

Например, студенты бизнес-колледжа любят киберспорт. Для этого здесь оборудовали отдельный класс на 15 игровых мест, где можно тренироваться и проводить турниры. Кому ближе технологии, идут обучаться управлению БПЛА. Есть и военно‑патриотический клуб "Росснайпер" и более творческие направления. А еще — юридическая лаборатория для практики и оттачивания правового мастерства.

Платно можно обучиться вождению — есть собственная автошкола с автопарком и инструкторами.

Студенты Алтайского бизнес-колледжа / Фото: Илья Пануров

4. Доступность и простота поступления

Сегодня многие колледжи предлагают упрощенные варианты поступления. Например, дистанционная подача документов. Или прием без ОГЭ, если выпускник его еще не сдал или "завалил" и планирует пересдавать.

В АБК такую возможность тоже предоставляют: подросток становится слушателем по программе допобразования. Пока ОГЭ не сдан, учащийся остается прикрепленным к школе и ходит на пересдачи. Как только аттестат будет на руках, его зачислят в колледж в качестве студента — все ранее пройденные предметы перезачтут. При этом стоимость программы не отличается от обычной, если поступать с аттестатом.

Перед подачей документов стоит проверить наличие лицензии. Только аккредитованное учебное заведение выдает дипломы государственного образца.

5. Поддержка и комфорт

Важна и социальная поддержка студентов, подытожили в Алтайском бизнес‑колледже. Иногородние студенты АБК живут в хостеле в историческом центре Барнаула. А также, как и остальные, могут воспользоваться ДМС в частных клиниках города.

