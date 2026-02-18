До +5. О погоде в Барнауле 18 февраля

Ожидаются мокрый снег, дождь и гололедные явления

18 февраля 2026, 06:00, ИА Амител

Сосульки. Потепление / Фото: amic.ru

От +2 до +7 градусов обещают синоптики в Алтайском крае днем 18 февраля. Прогноз опубликован на сайте регионального Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, в крае местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 12–17 м/с, местами порывы до 22 м/с, по юго-востоку 25 м/с и более.

В Барнауле +3...+5 градусов. В краевой столице также обещают небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер подует юго-западный, 12–17 м/с.