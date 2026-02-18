Минфин: россияне ежегодно тратят у букмекеров 2 трлн рублей
18 февраля 2026, 06:14, ИА Амител
Россияне ежегодно тратят в букмекерских компаниях порядка 2 трлн рублей, сообщил замглавы Минфина Иван Чебесков. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что это "огромные деньги". По оценке Минфина, рынок легальных букмекеров в России обелен на 90%.
Замминистра рассказал, что Минфин намерен создать через букмекеров механизмы информирования граждан.
«Эти деньги все-таки можно потратить на какие-то иные цели, инвестировав в том числе в целях улучшения своего благосостояния и добавляя деньги в экономику», — сказал он.
Как уточнил Иван Чебесков, объем трат россиян в нелегальных онлайн-казино может быть еще больше, чем в легальных. По его словам, Минфин вместе с ЦБ и Роскомнадзором борются с такими площадками, но пока значимого эффекта добиться не удается из-за появления новых схем и сайтов.
Логика замминистра совсем не понятна. Во-первых, в букмекерских конторах, как правило, проигрывают деньги те, кто не нуждается в улучшении своего благосостояния. Во-вторых, эту фразу можно отнести к любой сфере, где проигрываются деньги одними и выигрываются другими. В-третьих, когда сам Минфин, выступая в роли крупье в Столото, обыгрывает глупое население на бабки, похоже замминистра считает нормой.