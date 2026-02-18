Минфин: россияне ежегодно тратят у букмекеров 2 трлн рублей

18 февраля 2026, 06:14, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россияне ежегодно тратят в букмекерских компаниях порядка 2 трлн рублей, сообщил замглавы Минфина Иван Чебесков. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что это "огромные деньги". По оценке Минфина, рынок легальных букмекеров в России обелен на 90%.

Замминистра рассказал, что Минфин намерен создать через букмекеров механизмы информирования граждан.

«Эти деньги все-таки можно потратить на какие-то иные цели, инвестировав в том числе в целях улучшения своего благосостояния и добавляя деньги в экономику», — сказал он.

Как уточнил Иван Чебесков, объем трат россиян в нелегальных онлайн-казино может быть еще больше, чем в легальных. По его словам, Минфин вместе с ЦБ и Роскомнадзором борются с такими площадками, но пока значимого эффекта добиться не удается из-за появления новых схем и сайтов.