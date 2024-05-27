Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в 2025 году

Пользователей просят обновиться до актуальной Windows 11

27 мая 2024, 07:53, ИА Амител

ПК на базе Windows 10 / Фото: unsplash.com

Корпорация Microsoft с 14 октября 2025 года прекратит техническую поддержку и выпуск обновлений безопасности для Windows 10, пишет издание MyDrivers.

Компьютеры на базе этой ОС продолжат работать, но Microsoft призывает пользователей обновиться до актуальной Windows 11.

Windows 10 была выпущена в 2015 году. Современная 11-я версия вышла спустя шесть лет. Сейчас разработчики активно внедряют в нее ИИ-инструменты.

Ранее миллиардер Илон Маск купил ноутбук на Windows и остался недоволен тем, что Microsoft не дает пользоваться системой без регистрации.