Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в 2025 году
Пользователей просят обновиться до актуальной Windows 11
27 мая 2024, 07:53, ИА Амител
ПК на базе Windows 10 / Фото: unsplash.com
Корпорация Microsoft с 14 октября 2025 года прекратит техническую поддержку и выпуск обновлений безопасности для Windows 10, пишет издание MyDrivers.
Компьютеры на базе этой ОС продолжат работать, но Microsoft призывает пользователей обновиться до актуальной Windows 11.
Windows 10 была выпущена в 2015 году. Современная 11-я версия вышла спустя шесть лет. Сейчас разработчики активно внедряют в нее ИИ-инструменты.
Ранее миллиардер Илон Маск купил ноутбук на Windows и остался недоволен тем, что Microsoft не дает пользоваться системой без регистрации.
08:30:15 27-05-2024
Скоро снова будем изучать бейсик и фортран. Ну а как? Санкции же нам только на пользу!
09:01:50 27-05-2024
Гость (08:30:15 27-05-2024) Скоро снова будем изучать бейсик и фортран. Ну а как? Санкци... Какое отношение имеют санкции к теме новости?
14:20:50 27-05-2024
Гость (08:30:15 27-05-2024) Скоро снова будем изучать бейсик и фортран. Ну а как? Санкци... И причем тут Бейсик и Фортран ? Бред полный
08:48:20 27-05-2024
Пора открывать производство древнего компьютера - деревянных счетов.
09:11:42 27-05-2024
Гость (08:48:20 27-05-2024) Пора открывать производство древнего компьютера - деревянных... они просто обновляют систему и не будут больше поддерживать старую, это как со старыми версиями ios на старых айфонах, то же самое
12:20:43 27-05-2024
Гость (09:11:42 27-05-2024) они просто обновляют систему и не будут больше поддерживать ... у некоторых еще XP православная стоит
09:11:31 27-05-2024
windows xp говорит привет
10:00:18 27-05-2024
Гость (09:11:31 27-05-2024) windows xp говорит привет... Он уже ничего не говорит, можно поиграть только в паука и косынку)))
14:21:56 27-05-2024
Гость (10:00:18 27-05-2024) Он уже ничего не говорит, можно поиграть только в паука и ко... Да с фига ли ? Те же танки от Лесты нормально идут.