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Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в 2025 году

Пользователей просят обновиться до актуальной Windows 11

27 мая 2024, 07:53, ИА Амител

ПК на базе Windows 10 / Фото: unsplash.com
ПК на базе Windows 10 / Фото: unsplash.com

Корпорация Microsoft с 14 октября 2025 года прекратит техническую поддержку и выпуск обновлений безопасности для Windows 10, пишет издание MyDrivers.

Компьютеры на базе этой ОС продолжат работать, но Microsoft призывает пользователей обновиться до актуальной Windows 11.

Windows 10 была выпущена в 2015 году. Современная 11-я версия вышла спустя шесть лет. Сейчас разработчики активно внедряют в нее ИИ-инструменты.

Ранее миллиардер Илон Маск купил ноутбук на Windows и остался недоволен тем, что Microsoft не дает пользоваться системой без регистрации.

новые технологии

Комментарии 9

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Гость

08:30:15 27-05-2024

Скоро снова будем изучать бейсик и фортран. Ну а как? Санкции же нам только на пользу!

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Чучмек

09:01:50 27-05-2024

Гость (08:30:15 27-05-2024) Скоро снова будем изучать бейсик и фортран. Ну а как? Санкци... Какое отношение имеют санкции к теме новости?

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Гость

14:20:50 27-05-2024

Гость (08:30:15 27-05-2024) Скоро снова будем изучать бейсик и фортран. Ну а как? Санкци... И причем тут Бейсик и Фортран ? Бред полный

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Гость

08:48:20 27-05-2024

Пора открывать производство древнего компьютера - деревянных счетов.

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Гость

09:11:42 27-05-2024

Гость (08:48:20 27-05-2024) Пора открывать производство древнего компьютера - деревянных... они просто обновляют систему и не будут больше поддерживать старую, это как со старыми версиями ios на старых айфонах, то же самое

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3

12:20:43 27-05-2024

Гость (09:11:42 27-05-2024) они просто обновляют систему и не будут больше поддерживать ... у некоторых еще XP православная стоит

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Гость

09:11:31 27-05-2024

windows xp говорит привет

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Гость

10:00:18 27-05-2024

Гость (09:11:31 27-05-2024) windows xp говорит привет... Он уже ничего не говорит, можно поиграть только в паука и косынку)))

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Гость

14:21:56 27-05-2024

Гость (10:00:18 27-05-2024) Он уже ничего не говорит, можно поиграть только в паука и ко... Да с фига ли ? Те же танки от Лесты нормально идут.

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