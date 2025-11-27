Крыша частного двухквартирного дома полыхала на 30 "квадратах" в Бийске

Причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования

27 ноября 2025, 11:00, ИА Амител

Пожар в доме / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Бийске вечером 26 ноября вспыхнул пожар в частном двухквартирном доме на улице Урожайной. Огонь быстро распространился по крыше и охватил около 30 квадратных метров.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, когда первые расчеты прибыли на место, кровля уже горела открытым пламенем. В тушении участвовали восемь пожарных и три единицы техники.

Пожар удалось локализовать и ликвидировать на площади около 30 квадратных метров. Никто не пострадал. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Ранее сообщалось, что в селе Столбово Каменского района ночью 18 ноября вспыхнул пожар в частном двухквартирном доме. Огонь охватил строение стремительно – когда к месту приехал первый пожарный расчет, крыша и стены уже горели открытым пламенем.