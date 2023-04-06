В Барнауле ледоход на Оби может начаться в ближайшие часы

Некоторые реки в Алтайском крае уже освободились от ледяного покрова

06 апреля 2023, 11:49, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Ледоход на Оби может начаться уже в ближайшие часы, заверяют эксперты. Об этом сообщают "Вести Алтай".

"Ожидаем вскрытие нашей главной водной артерии - Оби в районе Барнаула", - отметила специалист лаборатории гидрологии и геоинформатики Института водных и экологических проблем Светлана Самойлова.

По словам экспертов, некоторые реки в Алтайском крае уже освободились от ледяного покрова. На Оби же самый ранний ледоход фиксировался 1 апреля 2014 года, а самый поздний – ещё в прошлом веке.

Ранее сообщалось, что подвижки льда на Оби произошли 5 апреля. В районе города Барнаула река почти уже освободилась от зимнего панциря, но возле железнодорожного моста лёд ещё стоит. Здесь полосы чистой воды чередуются с участками льда.