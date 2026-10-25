Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили алтайских таможенников с профессиональным праздником.

"Сотрудники таможни вносят значительный вклад в пополнение бюджета и защиту экономических рубежей страны. Так, с начала этого года алтайские таможенники перечислили в государственную казну около 643 млн рублей, 16 млн рублей из которых — штрафы", — говорится в поздравительном письме, опубликованном пресс-службой правительства региона.