Представители власти поздравили жителей Алтайского края с Днем таможенника
Работникам таможни пожелали бодрости духа и новых профессиональных высот
25 октября 2026, 13:27, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили алтайских таможенников с профессиональным праздником.
"Сотрудники таможни вносят значительный вклад в пополнение бюджета и защиту экономических рубежей страны. Так, с начала этого года алтайские таможенники перечислили в государственную казну около 643 млн рублей, 16 млн рублей из которых — штрафы", — говорится в поздравительном письме, опубликованном пресс-службой правительства региона.
Виктор Томенко и Александр Романенко пожелали сотрудникам таможни Алтайского края бодрости духа и новых профессиональных высот.
Жителей края также поздравил мэр Барнаула Вячеслав Франк:
"Осуществлять служебные обязанности вам помогают честность, мужество, сплоченная командная работа. Отдельная благодарность — ветеранам, которые стояли у истоков формирования таможни, полностью отдавая себя профессии".
14:08:32 25-10-2026
Далеко не каждый поздравленный житель края- таможенник.