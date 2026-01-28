Мать одиночка с Алтая добилась признания отцовства для дочери на шоу "ДНК"

Молодая женщина осталась без поддержки отца своего семимесячного ребенка — он внезапно прекратил участие в воспитании

Лилия Захаркина / Фото: стоп-кадр с видео НТВ

Жительница села Панкрушиха Алтайского края Лилия Захаркина стала участницей шоу "ДНК" на НТВ — женщина пришла на телевидение, чтобы официально установить отцовство в отношении своей семимесячной дочери.

По словам Лилии, еще в декабре ее бывший молодой человек признавал ребенка, но затем неожиданно отказался участвовать в воспитании и финансово поддерживать дочь. Мужчина заявил, что готов платить алименты только после официального постановления суда, и потребовал провести тест ДНК, чтобы подтвердить свое отцовство.

Лилия рассказала о тяжелом материальном положении. Ежемесячное пособие в размере 15 309 рублей едва покрывает базовые нужды малышки. Только на три банки смеси уходит около 3,5 тысячи рублей, еще 3,5 тысячи — на две упаковки памперсов. К этому добавляются расходы на лекарства, одежду и прикорм.

Отцом ребенка, по словам Лилии, является 25‑летний Никита Тащилин. Пара познакомилась по переписке, после того как у девушки случился роман с братом Никиты. Отношения разрушились из‑за подозрений в неверности — Никита ушел от беременной Лилии. Сам Никита поначалу сомневался в своем отцовстве.

«Когда я первый раз ее увидел, то не заметил сходства. У меня дочь от первого брака — копия я. А так я неоднократно слышал, что Лилия с кем‑то каталась и гуляла. Может, отец ребенка — мой брат, может, кто‑то другой», — заявил он.

Ситуация разрешилась после проведения генетической экспертизы. Тест ДНК с вероятностью 99,9 % подтвердил, что Никита — биологический отец девочки.

