Мать одиночка с Алтая добилась признания отцовства для дочери на шоу "ДНК"
Молодая женщина осталась без поддержки отца своего семимесячного ребенка — он внезапно прекратил участие в воспитании
28 января 2026, 13:37, ИА Амител
Жительница села Панкрушиха Алтайского края Лилия Захаркина стала участницей шоу "ДНК" на НТВ — женщина пришла на телевидение, чтобы официально установить отцовство в отношении своей семимесячной дочери.
По словам Лилии, еще в декабре ее бывший молодой человек признавал ребенка, но затем неожиданно отказался участвовать в воспитании и финансово поддерживать дочь. Мужчина заявил, что готов платить алименты только после официального постановления суда, и потребовал провести тест ДНК, чтобы подтвердить свое отцовство.
Лилия рассказала о тяжелом материальном положении. Ежемесячное пособие в размере 15 309 рублей едва покрывает базовые нужды малышки. Только на три банки смеси уходит около 3,5 тысячи рублей, еще 3,5 тысячи — на две упаковки памперсов. К этому добавляются расходы на лекарства, одежду и прикорм.
Отцом ребенка, по словам Лилии, является 25‑летний Никита Тащилин. Пара познакомилась по переписке, после того как у девушки случился роман с братом Никиты. Отношения разрушились из‑за подозрений в неверности — Никита ушел от беременной Лилии. Сам Никита поначалу сомневался в своем отцовстве.
«Когда я первый раз ее увидел, то не заметил сходства. У меня дочь от первого брака — копия я. А так я неоднократно слышал, что Лилия с кем‑то каталась и гуляла. Может, отец ребенка — мой брат, может, кто‑то другой», — заявил он.
Ситуация разрешилась после проведения генетической экспертизы. Тест ДНК с вероятностью 99,9 % подтвердил, что Никита — биологический отец девочки.
Ранее сообщалось, что история сибирячки, обвинившей роддом в подмене младенцев, вышла на федеральное телевидение. Дарья Лузина спустя 15 лет после родов в якутском роддоме пытается доказать, что ее ребенок жив.
14:40:28 28-01-2026
19:14:24 28-01-2026
Гость (14:40:28 28-01-2026) Знай наших жительниц! ... Таких то? Знаем. Вначале спит с половиной деревни, а потом делает круглые глаза - мол чего это он от меня такой непорочной в туман решил свалить когда мне деньги так нужны.
15:42:38 28-01-2026
Давно порат тест ДНК в роддоме делать. Цена уже упала на них.
Не забываем что еще и подмены в роддоме бывают
16:39:07 28-01-2026
Так если от брата на самом деле, то экспертиза покажет так же ....