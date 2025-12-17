История сибирячки, обвинившей роддом в подмене ребенка, вышла на федеральное телевидение

Дарья Лузина спустя 15 лет после родов в якутском роддоме пытается доказать, что ее ребенок жив

17 декабря 2025, 15:45, ИА Амител

Дарья Лузина с детьми / Фото: "КП-Новосибирск"

История многодетной матери Дарьи Лузиной, которая 15 лет ищет правду о судьбе своего первого ребенка, прогремела на всю страну после ее появления в шоу "Пусть говорят". Сибирячка подозревает, что в якутском роддоме новорожденного могли подменить, сообщает "КП-Новосибирск". После эфира председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.

Странности начались сразу после родов

Дарья рассказала, что рожала в поселке Хандыга (Якутия). После кесарева сечения ребенка ей не показали.

«Мне сделали кесарево, ребенка сразу даже не показали: сказали только, что родилась девочка. И это первая странность: на УЗИ мне говорили, что у меня будет мальчик», – поделилась она.

Затем, по ее словам, врач заявила: "Ты родила монстра! Она не выживет". Спустя три дня Дарье сообщили, что девочка умерла, и выдали тело для похорон.

Новые вопросы спустя годы

Мысль о том, что это не ее ребенок, не давала женщине покоя. Спустя годы, получив медицинские документы, она обнаружила серьезные нестыковки.

«Там написано, что ребенок родился с множественными пороками развития... Но у той девочки, которую мне отдали мертвой в роддоме, не было этих патологий», – пояснила Дарья.

Ее сомнения усилились, когда в медицинском журнале напротив ее фамилии она увидела отметку "м" (мальчик), а на фото у принимавшей роды врача заметила мальчика, очень похожего на родственников ее бывшего парня.

Экспертиза, новое расследование и заявление о клевете

После обращения Лузиной в СК тело было эксгумировано. Проведенная ДНК-экспертиза установила, что она является биологической матерью похороненного ребенка, и дело было закрыто. Однако у женщины остались вопросы, и она решилась на публичное обращение.

Во время съемок "Пусть говорят" стало известно, что врач, которую Дарья обвиняет, подала на нее заявление за клевету.

После выхода программы глава СК Александр Бастрыкин дал поручение представить ему доклад по материалам проверки этого дела. Дарья Лузина намерена добиваться повторной эксгумации для проведения независимой экспертизы.