ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
Тело мужчины было обнаружено в акватории пролива 20 января
22 января 2026, 16:00, ИА Амител
Идентификация тела, обнаруженного на днях в проливе Босфор, завершена. ДНК-экспертиза подтвердила, что оно принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, пропавшему пять месяцев назад во время массового заплыва, сообщает msk1.ru.
«Только что оповестили, что экспертиза подтвердилась», – пишет издание.
Николай Свечников исчез в августе 2025 года, не добравшись до финиша. Активные поиски начались лишь спустя 12 часов. Тело мужчины было обнаружено в акватории Босфора 20 января. Родители спортсмена, прибывшие в Стамбул на опознание, сдали образцы для ДНК-теста. Мать Николая, Галина Свечникова, ранее узнала сына на фотографиях по характерным татуировкам.
До последнего момента семья надеялась на чудо. В декабре Галина Свечникова высказывала версии, что сын мог выжить, но потерять память, и призывала не прекращать поиски. Однако результаты экспертизы поставили точку в этой трагической истории.
17:07:11 22-01-2026
Тут и без днк все понятно
17:44:00 22-01-2026
фу. ну и для чего эти его подвиги были? чтоб вот так по кускам съели турецкие рыбы ? да уж
18:34:50 22-01-2026
Причина смерти??
09:34:30 23-01-2026
Гость (18:34:50 22-01-2026) Причина смерти??... утонул
09:47:47 23-01-2026
Гость (18:34:50 22-01-2026) Причина смерти??...
Он утонул