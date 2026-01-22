ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову

Тело мужчины было обнаружено в акватории пролива 20 января

22 января 2026, 16:00, ИА Амител

Николай Свечников / Фото: Telegram-канал Shot

Идентификация тела, обнаруженного на днях в проливе Босфор, завершена. ДНК-экспертиза подтвердила, что оно принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, пропавшему пять месяцев назад во время массового заплыва, сообщает msk1.ru.

«Только что оповестили, что экспертиза подтвердилась», – пишет издание.

Николай Свечников исчез в августе 2025 года, не добравшись до финиша. Активные поиски начались лишь спустя 12 часов. Тело мужчины было обнаружено в акватории Босфора 20 января. Родители спортсмена, прибывшие в Стамбул на опознание, сдали образцы для ДНК-теста. Мать Николая, Галина Свечникова, ранее узнала сына на фотографиях по характерным татуировкам.

До последнего момента семья надеялась на чудо. В декабре Галина Свечникова высказывала версии, что сын мог выжить, но потерять память, и призывала не прекращать поиски. Однако результаты экспертизы поставили точку в этой трагической истории.