Правило трех П. Как правильно оказывать первую доврачебную помощь в экстренных ситуациях

Что делать, если человек поперхнулся или у него остановилось сердце? Алтайские спасатели научили журналистов оказывать помощь людям в экстренной ситуации и рассказали как вести себя в таких случаях.

Мероприятие прошло в учебно-методическом центре Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

Корреспонденты тренировались выполнять приём Геймлиха — чтобы помочь тем, кто поперхнулся, а на специальном манекене отрабатывали сердечно-лёгочную реанимацию и применяли правило «трёх П». Оно простое, но очень важное: посмотри, почувствуй, послушай. Подробнее смотрите в нашем видео.

Обучение проходило в рамках проекта «Научись спасать жизнь!», его идея заключается в том, чтобы любой человек, не имеющий медицинского образования, смог в экстремальной ситуации оказать помощь пострадавшему человеку до приезда специалистов.

В Барнауле любой желающий может научиться оказывать первую медицинскую помощь.

Шелехова Анна