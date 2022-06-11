Правило трех П. Как правильно оказывать первую доврачебную помощь в экстренных ситуациях
Корреспондент amic.ru научилась выполнять приём Геймлиха и сердечно-лёгочную реанимацию
Что делать, если человек поперхнулся или у него остановилось сердце? Алтайские спасатели научили журналистов оказывать помощь людям в экстренной ситуации и рассказали как вести себя в таких случаях.
Мероприятие прошло в учебно-методическом центре Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.
Корреспонденты тренировались выполнять приём Геймлиха — чтобы помочь тем, кто поперхнулся, а на специальном манекене отрабатывали сердечно-лёгочную реанимацию и применяли правило «трёх П». Оно простое, но очень важное: посмотри, почувствуй, послушай. Подробнее смотрите в нашем видео.
Обучение проходило в рамках проекта «Научись спасать жизнь!», его идея заключается в том, чтобы любой человек, не имеющий медицинского образования, смог в экстремальной ситуации оказать помощь пострадавшему человеку до приезда специалистов.
В Барнауле любой желающий может научиться оказывать первую медицинскую помощь.
Шелехова Анна