В Бийске останется одна детская больница после оптимизации медицинских организаций

В Бийске с 1 октября пройдёт реорганизация детских медицинских учреждений, после которой в городе останется лишь одна поликлиника для детей. Как сообщает «Бийский рабочий», в городе объединят городскую детскую больницу и детскую поликлинику № 2, на базе которых начнёт свою работу единая детская больница Бийска.

При этом в поликлинике № 2 уверяют, что работать медицинские учреждения будут как и раньше, каждый в своём здании и со своими специалистами. Поменяется название и руководство — новую организацию возглавит главврач городской детской больницы Елена Ковярова. Для самих пациентов никаких изменений не будет, как и для врачей.

Отметим, что планы укрупнить детские медучреждения Бийска были ещё в 2019 году, однако временно отказаться от них пришлось из-за распространения коронавируса. Объединение ведётся в рамках оптимизации системы здравоохранения Алтайского края.