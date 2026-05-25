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"Может рухнуть". Исторический Горный госпиталь в Барнауле разрушается на глазах

В некоторые помещения уже беспрепятственно заходят дети

25 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Здание Горного госпиталя, май 2026 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Здание Горного госпиталя, входящий в ансамбль Демидовской площади, находится в удручающем состоянии. Фасад здания буквально разрушается на глазах, а в некоторые помещения уже наведываются посторонние люди. На проблему обратили внимание общественники, а следом к ситуации подключились правоохранительные органы.

Как сообщил "Народный фронт", заброшенное здание бывшего Горного госпиталя находится в федеральной собственности, однако доступ туда открыт: внутрь опасного объекта беспрепятственно заходят дети. Активисты бьют тревогу: полы и потолки в помещениях обветшали и могут рухнуть в любой момент.

Здание Горного госпиталя, май 2026 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По данному факту Следственное управление СК России по Алтайскому краю оперативно организовало доследственную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Игорю Колесниченко доложить о ходе и результатах этой проверки по факту ненадлежащего содержания памятника архитектуры на Демидовской площади. Ранее общественники также направили обращение в Алтайохранкультуру с требованием незамедлительно перекрыть входы в "заброшку".

Туманное будущее и планы на торги

В конце 2023 года Аграрный университет пытался через суд заставить Росимущество забрать пустующий госпиталь с баланса вуза, но позже отозвал иск. Вслед за этим госкомпания "Дом.рф" анонсировала планы выставить исторический комплекс на аукцион во втором квартале 2025 года. Однако торги так и не состоялись — инвестора, готового взять на себя жесткие обязательства по реставрации федерального памятника, не нашлось. 

Цены и точные условия возможной продажи до сих пор неизвестны. Тем не менее эксперты называют возможные варианты приспособления здания в будущем: от административно-офисного или торгового центра до открытия здесь частного медицинского или образовательного учреждения. Пока же уникальный объект на Демидовской площади остается бесхозной "заброшкой".

История здания на Демидовской площади

Здание госпиталя начали возводить в 1819 году по проекту архитектора Андрея Молчанова, сделав его важной частью единого парадного ансамбля Демидовской площади. Медучреждение имело мужское и женское отделения, богадельню, камеры для больных арестантов. Сам госпиталь считался одним из лучших за Уралом и просуществовал до 1910 года, после чего его переделали под мужскую гимназию.

После революции здесь располагались артиллерийская школа, совпартшкола, средняя школа № 42. В военные годы он снова стал госпиталем, а в 1944 году здание занял эвакуированный из города Пушкина Ленинградской области сельхозинститут, положивший начало нынешнему Аграрному университету (АГАУ). В 2016 году вуз окончательно съехал из него из-за отсутствия средств на дорогостоящую реконструкцию. С тех пор уникальный объект в стиле классицизма пустует и стремительно разрушается, превращаясь в опасные руины.

Здание Горного госпиталя в 2018 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бывший Горный госпиталь в Барнауле выставят на аукцион

Цена и условия пока неизвестны, однако возможные варианты использования памятника архитектуры уже называют
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Комментарии 15

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Гость

07:05:17 25-05-2026

Сорокоэтажку и парковку на 12 машиномест построить там !

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Гость

08:36:58 25-05-2026

Гость (07:05:17 25-05-2026) Сорокоэтажку и парковку на 12 машиномест построить там ! ...
100%

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Гость

08:11:23 25-05-2026

училась там

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Гость

08:43:32 25-05-2026

Три сорокаэтажки ! там места больше 10 ти соток

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Гость

09:14:01 25-05-2026

Гость (08:43:32 25-05-2026) Три сорокаэтажки ! там места больше 10 ти соток... и можно без парковки

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Гость

09:27:02 25-05-2026

Гость (09:14:01 25-05-2026) и можно без парковки... Первые этажи занять "Чижиком". "Пятёрочкой" и вейп-шопом.

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Гость

11:12:05 25-05-2026

Гость (09:27:02 25-05-2026) Первые этажи занять "Чижиком". "Пятёрочкой" и вейп-шопом.... Перенести туда стрипбар Зажигалка.

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Гость

09:23:14 25-05-2026

Гость (08:43:32 25-05-2026) Три сорокаэтажки ! там места больше 10 ти соток... И еще торговый центр! И чтоб на парковке клубникой торговали, круглые сутки!

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Гость

11:17:04 25-05-2026

Гость (08:43:32 25-05-2026) Три сорокаэтажки ! там места больше 10 ти соток... одну но сразу на 10 соток и боооольшшууууюююю этажей на 100

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Гость

09:34:18 25-05-2026

Сорокаэтажку, с нее фуникулер на гору, с горы на ту сторону Оби ( там тож можно сорокаэтажку построить) и обратно.
Представляете сколько денег освоить можно.
А это здание ждет участь спички .
Хоть без забора будет разрушаться хоть за забором

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Кхм...

10:01:30 25-05-2026

"...здание бывшего Горного госпиталя находится в федеральной собственности..."

Ну вот и всё становится понятным.
😁

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Гость

10:49:24 25-05-2026

Кхм... (10:01:30 25-05-2026) "...здание бывшего Горного госпиталя находится в федеральной... всем давно уже все понятно..

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Гость

11:21:14 25-05-2026

Кхм... (10:01:30 25-05-2026) "...здание бывшего Горного госпиталя находится в федеральной...
ну так можно президенту написать о том как у нас к историческим зданиям государственной власти Российской империи относятся современные власти. Не забывайте что это за здание и кто в нем сидел. И причины такого отношения в политическом плане описать так что Москва этого не простит - шапки долго лететь будут и комиссии приезжать проверять

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Гость

12:19:08 25-05-2026

Вот она суть, Ковш засыпать, речной вокзал, стадион снести - чиновники делают из нас иванов, не помнящих родства

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Кость

16:05:54 25-05-2026

Да пущай рухает...

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