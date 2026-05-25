"Может рухнуть". Исторический Горный госпиталь в Барнауле разрушается на глазах
В некоторые помещения уже беспрепятственно заходят дети
25 мая 2026, 07:00, ИА Амител
Здание Горного госпиталя, входящий в ансамбль Демидовской площади, находится в удручающем состоянии. Фасад здания буквально разрушается на глазах, а в некоторые помещения уже наведываются посторонние люди. На проблему обратили внимание общественники, а следом к ситуации подключились правоохранительные органы.
Как сообщил "Народный фронт", заброшенное здание бывшего Горного госпиталя находится в федеральной собственности, однако доступ туда открыт: внутрь опасного объекта беспрепятственно заходят дети. Активисты бьют тревогу: полы и потолки в помещениях обветшали и могут рухнуть в любой момент.
По данному факту Следственное управление СК России по Алтайскому краю оперативно организовало доследственную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Игорю Колесниченко доложить о ходе и результатах этой проверки по факту ненадлежащего содержания памятника архитектуры на Демидовской площади. Ранее общественники также направили обращение в Алтайохранкультуру с требованием незамедлительно перекрыть входы в "заброшку".
В конце 2023 года Аграрный университет пытался через суд заставить Росимущество забрать пустующий госпиталь с баланса вуза, но позже отозвал иск. Вслед за этим госкомпания "Дом.рф" анонсировала планы выставить исторический комплекс на аукцион во втором квартале 2025 года. Однако торги так и не состоялись — инвестора, готового взять на себя жесткие обязательства по реставрации федерального памятника, не нашлось.
Цены и точные условия возможной продажи до сих пор неизвестны. Тем не менее эксперты называют возможные варианты приспособления здания в будущем: от административно-офисного или торгового центра до открытия здесь частного медицинского или образовательного учреждения. Пока же уникальный объект на Демидовской площади остается бесхозной "заброшкой".
Здание госпиталя начали возводить в 1819 году по проекту архитектора Андрея Молчанова, сделав его важной частью единого парадного ансамбля Демидовской площади. Медучреждение имело мужское и женское отделения, богадельню, камеры для больных арестантов. Сам госпиталь считался одним из лучших за Уралом и просуществовал до 1910 года, после чего его переделали под мужскую гимназию.
После революции здесь располагались артиллерийская школа, совпартшкола, средняя школа № 42. В военные годы он снова стал госпиталем, а в 1944 году здание занял эвакуированный из города Пушкина Ленинградской области сельхозинститут, положивший начало нынешнему Аграрному университету (АГАУ). В 2016 году вуз окончательно съехал из него из-за отсутствия средств на дорогостоящую реконструкцию. С тех пор уникальный объект в стиле классицизма пустует и стремительно разрушается, превращаясь в опасные руины.
07:05:17 25-05-2026
Сорокоэтажку и парковку на 12 машиномест построить там !
08:36:58 25-05-2026
Гость (07:05:17 25-05-2026) Сорокоэтажку и парковку на 12 машиномест построить там ! ...
100%
08:11:23 25-05-2026
училась там
08:43:32 25-05-2026
Три сорокаэтажки ! там места больше 10 ти соток
09:14:01 25-05-2026
Гость (08:43:32 25-05-2026) Три сорокаэтажки ! там места больше 10 ти соток... и можно без парковки
09:27:02 25-05-2026
Гость (09:14:01 25-05-2026) и можно без парковки... Первые этажи занять "Чижиком". "Пятёрочкой" и вейп-шопом.
11:12:05 25-05-2026
Гость (09:27:02 25-05-2026) Первые этажи занять "Чижиком". "Пятёрочкой" и вейп-шопом.... Перенести туда стрипбар Зажигалка.
09:23:14 25-05-2026
Гость (08:43:32 25-05-2026) Три сорокаэтажки ! там места больше 10 ти соток... И еще торговый центр! И чтоб на парковке клубникой торговали, круглые сутки!
11:17:04 25-05-2026
Гость (08:43:32 25-05-2026) Три сорокаэтажки ! там места больше 10 ти соток... одну но сразу на 10 соток и боооольшшууууюююю этажей на 100
09:34:18 25-05-2026
Сорокаэтажку, с нее фуникулер на гору, с горы на ту сторону Оби ( там тож можно сорокаэтажку построить) и обратно.
Представляете сколько денег освоить можно.
А это здание ждет участь спички .
Хоть без забора будет разрушаться хоть за забором
10:01:30 25-05-2026
"...здание бывшего Горного госпиталя находится в федеральной собственности..."
Ну вот и всё становится понятным.
😁
10:49:24 25-05-2026
Кхм... (10:01:30 25-05-2026) "...здание бывшего Горного госпиталя находится в федеральной... всем давно уже все понятно..
11:21:14 25-05-2026
Кхм... (10:01:30 25-05-2026) "...здание бывшего Горного госпиталя находится в федеральной...
ну так можно президенту написать о том как у нас к историческим зданиям государственной власти Российской империи относятся современные власти. Не забывайте что это за здание и кто в нем сидел. И причины такого отношения в политическом плане описать так что Москва этого не простит - шапки долго лететь будут и комиссии приезжать проверять
12:19:08 25-05-2026
Вот она суть, Ковш засыпать, речной вокзал, стадион снести - чиновники делают из нас иванов, не помнящих родства
16:05:54 25-05-2026
Да пущай рухает...