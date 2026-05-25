"Может рухнуть". Исторический Горный госпиталь в Барнауле разрушается на глазах

В некоторые помещения уже беспрепятственно заходят дети

25 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Здание Горного госпиталя, май 2026 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Здание Горного госпиталя, входящий в ансамбль Демидовской площади, находится в удручающем состоянии. Фасад здания буквально разрушается на глазах, а в некоторые помещения уже наведываются посторонние люди. На проблему обратили внимание общественники, а следом к ситуации подключились правоохранительные органы.

Как сообщил "Народный фронт", заброшенное здание бывшего Горного госпиталя находится в федеральной собственности, однако доступ туда открыт: внутрь опасного объекта беспрепятственно заходят дети. Активисты бьют тревогу: полы и потолки в помещениях обветшали и могут рухнуть в любой момент.

Здание Горного госпиталя, май 2026 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По данному факту Следственное управление СК России по Алтайскому краю оперативно организовало доследственную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Игорю Колесниченко доложить о ходе и результатах этой проверки по факту ненадлежащего содержания памятника архитектуры на Демидовской площади. Ранее общественники также направили обращение в Алтайохранкультуру с требованием незамедлительно перекрыть входы в "заброшку".

Туманное будущее и планы на торги

В конце 2023 года Аграрный университет пытался через суд заставить Росимущество забрать пустующий госпиталь с баланса вуза, но позже отозвал иск. Вслед за этим госкомпания "Дом.рф" анонсировала планы выставить исторический комплекс на аукцион во втором квартале 2025 года. Однако торги так и не состоялись — инвестора, готового взять на себя жесткие обязательства по реставрации федерального памятника, не нашлось.

Цены и точные условия возможной продажи до сих пор неизвестны. Тем не менее эксперты называют возможные варианты приспособления здания в будущем: от административно-офисного или торгового центра до открытия здесь частного медицинского или образовательного учреждения. Пока же уникальный объект на Демидовской площади остается бесхозной "заброшкой".

История здания на Демидовской площади

Здание госпиталя начали возводить в 1819 году по проекту архитектора Андрея Молчанова, сделав его важной частью единого парадного ансамбля Демидовской площади. Медучреждение имело мужское и женское отделения, богадельню, камеры для больных арестантов. Сам госпиталь считался одним из лучших за Уралом и просуществовал до 1910 года, после чего его переделали под мужскую гимназию.

После революции здесь располагались артиллерийская школа, совпартшкола, средняя школа № 42. В военные годы он снова стал госпиталем, а в 1944 году здание занял эвакуированный из города Пушкина Ленинградской области сельхозинститут, положивший начало нынешнему Аграрному университету (АГАУ). В 2016 году вуз окончательно съехал из него из-за отсутствия средств на дорогостоящую реконструкцию. С тех пор уникальный объект в стиле классицизма пустует и стремительно разрушается, превращаясь в опасные руины.