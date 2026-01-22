Над регионами России за ночь сбили 31 украинский беспилотник

Больше всего – над Волгоградской областью

22 января 2026, 13:00, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Над регионами России в ночь на 22 января силы противовоздушной обороны уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, атака была отражена в период с 20:00 мск 21 января до 07:00 22 января. За это время средства ПВО перехватили и сбили 14 дронов: четыре – над Волгоградской областью, по три – над Крымом и Ростовской областью, два – над Брянской областью, по одному – над Белгородской областью и Краснодарским краем.

Всего за указанный промежуток времени было уничтожено 31 беспилотное воздушное средство. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

За прошлую ночь российские средства противовоздушной обороны сбили 75 беспилотников, больше всего – над Краснодарским краем и Орловской областью.