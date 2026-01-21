Из-за атаки БПЛА в Адыгее пострадали 11 человек, в том числе двое детей

Также на парковке сгорели 15 машин

21 января 2026, 11:55, ИА Амител

Горели жилой дом и парковка / Фото из Telegram-канала Мурата Кумпилова

В Адыгее из-за атаки беспилотников начался пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. В результате пострадали 11 человек, включая двоих детей. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них в больницу были госпитализированы девять человек, в том числе двое детей. Желаю им скорейшего выздоровления», – проинформировал глава республики.

Пожар начался из-за атаки дрона в ауле Новая Адыгея. Огонь разошелся по парковке и многоквартирному дому. По предварительным данным, сгорели 15 машин, еще 25 повреждены.

Глава республики обещал оказать помощь всем нуждающимся. Для жителей пострадавшего дома развернули пункт временного размещения.

В Тахтамукайском районе введен режим ЧС. По словам Кумпилова, специалисты займутся оценкой ущерба, также власти разработают план по возвращению к нормальной жизнедеятельности.

«Допуск граждан в дома и квартиры будет осуществляться поэтапно, по мере завершения обследования представителями правоохранительных органов», – сообщил глава региона.

Накануне российские средства ПВО за ночь уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, днем ранее ­– еще 92.