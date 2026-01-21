Силы ПВО России уничтожили 75 украинских беспилотников за ночь

Больше всего дронов сбили над Краснодарским краем

21 января 2026, 14:00, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

БПЛА были сбиты в период с 23:00 мск 20 января и до 07:00 мск 21 января. Самое большое количество дронов уничтожили над территорией Краснодарского края – 45. Над Орловской областью сбито девять беспилотников, над акваторией Черного моря – семь, над Ростовской областью и Крымом – по три, над Астраханской, Брянской, Курской областями – по два, над Воронежской областью и акваторией Азовского моря – по одному.

За прошлую ночь российские средства противовоздушной обороны сбили 32 беспилотника, больше всего – над Брянской областью и Крымом.